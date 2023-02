Calciomercato Juventus, Vlahovic è un fuoco di paglia: addio lampo, svolta incredibile

Dusan Vlahovic è già vicino all’addio: assalto totale al bomber della Juventus, ecco cosa succede

La Juventus deve guardarsi le spalle in vista del prossimo calciomercato estivo. Diversi big del club sono nel mirino delle principali squadre europee. Due su tutti Federico Chiesa e Dusan Vlahovic.

Il bomber serbo è reduce da un periodo molto complicato a causa della pubalgia che ha condizionato gli ultimi suoi mesi, in particolare il suo cammino al Mondiale in Qatar con la Serbia. Adesso sta ritrovando la condizione migliore, se pur in uno dei momenti più delicati della storia recente della Juventus. Il classe 2000 è stato uno dei maggiori investimenti del mercato bianconero che a gennaio 2022 lo ha prelevato dalla Fiorentina per circa 81 milioni di euro. Vlahovic ha trovato gol e prestazioni importanti, soprattutto all’inizio. Poi le difficoltà della squadra di Allegri hanno risucchiato anche lui nel vortice.

Juventus, addio a Vlahovic: assalto totale dalla Premier

Uno die giocatori più ambiti in casa Juventus è il centravanti serbo Dusan Vlahovic. Il classe 2000 è già da tempo nel mirino della Premier League, ancor prima del suo approdo in bianconero.

Da tempo su Vlahovic c’è l’occhio vigile del Manchester United che, però, deve fare i conti con la concorrenza dell’Arsenal, attualmente capolista in Premier. Secondo quanto riportato da ‘Manchester Evening News’, i ‘Red Devils’ sarebbero intenzionati a liberare Anthony Martial (in scadenza a giugno 2024) al termine di questa stagione e Dusan Vlahovic sarebbe il sostituto ideale per prendere le redini dell’attacco al fianco di Rashford. La squadra di ten Hag, che ha perso Cristiano Ronaldo subito dopo il Mondiale, sta tornando a ottenere risultati importanti ma necessita di un centravanti di ruolo. La società ha valutato diversi nomi in questi mesi, da Harry Kane a Victor Osimhen, assoluto dominatore della Serie A con il Napoli. Quest’ultimo era vicino al trasferimento all’Old Trafford durante il mercato estivo, nell’ipotetico scambio con Cristiano Ronaldo. Adesso, però, il primo nome in lista è quello di Vlahovic a cui ten Hag affiderebbe le chiavi dell’attacco.

L’Arsenal è pronto a fare un’offerta alla Juventus ma anche il Manchester United è disposto a mettere sul piatto almeno 70 milioni di euro per Dusan Vlahovic, anche se da ‘Sport Witness’ arrivano notizie di un interesse concreto dei ‘Red Devils’ per il classe ’93 Yannik Carrasco che, complice l’arrivo di Memphis Depay all’Atletico Madrid, è scivolato nelle gerarchie del ‘Cholo’ Simeone.