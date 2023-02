Il video del PM contro la Juventus e la risposta di Abodi: succede di tutto

Il video del Pm contro la Juventus e le parole di Abodi, Ministro dello Sport: le parole dette nel 2019 fanno esplodere il caso



Uno dei Pm che ha aperto l’inchiesta Prisma, quella voluta dalla Procura di Torino, quella che ha fatto riaprire anche il filone sportivo che ha fatto prendere 15 punti di penalizzazione alla Juventus, si è dichiarato tifoso napoletano e anti juventino.

Ciro Santoriello, nel 2019, si esprimeva con frasi inopportune, soprattutto per quello che è il suo compito di ora. Un compito importante, difficile sotto certi aspetti, che ha portato ad immediate polemiche e che sicuramente ne porterà ad altre. In un periodo dove viene registrato tutto, impossibile che questo video prima o poi non venisse fuori. Ora, noi non siamo qui a giudicare il lavoro di un professionista, perché di questo si tratta, ma siamo qui a riportare quello che ha detto. Il clima è quello di un convegno dove la battuta potrebbe essere sempre dietro l’angolo e si parla di bilanci. Il Pm ad un certo punto, nel suo discorso, dice: “Io non è che segua…sì vabbè, lo ammetto: sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Detto ciò: da tifoso per me è importante il Napoli, da pubblico ministero invece…sono anti juventino! Cioè contro i ladroncini in campo.

Il video del Pm contro la Juventus, Abodi ha preso posizione

Evidente che appena questo video è spuntato sui social sono cominciate in maniera immediata le polemiche. Polemiche che hanno visto intervenire anche il ministro Abodi.

“Ho visto, ascoltato e segnalato, nel rispetto dei ruoli, per le opportune verifiche e valutazioni. Per ora penso sia corretto che mi fermi qui”. Questo il tweet dell’esponente di Governo che, anche in questo caso ed era ampiamente immaginabile, ha scatenato i commenti sui social. Vedremo quello che succederà nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Sotto, comunque, potrete vedere il video di Santoriello e delle sue parole.