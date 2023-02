Salernitana-Juventus, formazioni UFFICIALI: Allegri lo fa fuori dal 1′

Tutto pronto per il fischio d’inizio della sfida di serie A che questa sera vedrà protagonista la Juventus sul campo della Salernitana.

Una partita da non sottovalutare per gli uomini di Massimiliano Allegri che sono chiamati al successo per risalire la china in classifica dopo la pesante penalizzazione che è stata inflitta ai bianconeri. Missione comunque non semplice.

La Salernitana infatti è una squadra con buone individualità e con un preciso piano tattico. Davanti ai propri tifosi punta a fare l’impresa approfittando del momento delicato della Juventus. Che da un lato si ritrova lontana dalle posizioni che contano e da quel quarto posto che garantisce l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Dall’altro spera nel ricorso per recuperare punti, per cui deve dare il massimo onde non avere più rimpianti. Per la gara di oggi mister Allegri ha dovuto fare nuovamente i conti con le assenze.

Le formazioni ufficiali di Salernitana-Juventus

SALERNITANA (4-5-1): Ochoa; Sambia, Ekong, Bown, Bradaric; Candreva, Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena; Dia, Piatek.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Rabiot, Locatelli, Miretti, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

Pressoché confermare dunque le indicazioni della vigilia. La Juventus per questa sfida deve rinunciare a Milik, Paredes, Pogba e Bonucci. Coperta dunque più che altro a centrocampo dove Miretti questa volta viene preferito a Fagioli. In attacco gioca Vlahovic dal primo minuto, con Di Maria alle sue spalle. Dunque per Chiesa solo panchina, ma non ci sono dubbi sul fatto che il figlio d’arte sarà protagonista nella ripresa. A destra De Sciglio vince il ballottaggio con Cuadrado, prevedibile una staffetta tra i due.