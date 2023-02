Nuova tegola per la Juventus: mani sul volto, esce in barella

Salernitana-Juventus, ennesimo infortunio per la compagine di Allegri: costretto ad uscire pochi minuti prima della fine del primo tempo. Cosa è successo.

La Juventus ha chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio sullo 0-2. Fino a questo momento a decidere la contesa sono le reti di Vlahovic e Kostic, in grado di far fruttare una supremazia territoriale piuttosto evidente degli uomini di Allegri.

Il tecnico livornese, però, è stato costretto ad operare un cambio al 40′ minuto. A seguito di uno scontro di gioco, infatti, Miretti è stato costretto ad uscire in barella. Il centrocampista della Juventus ha chiesto immediatamente il cambio. Dalle immagini sembrerebbe trattarsi di un problema alla caviglia, anche se saranno necessari eventualmente gli esami strumentali di rito per capire con esattezza l’entità del guaio fisico. Miretti, mani sul volto, è stato portato fuori dal campo in barella dopo essersi accasciato a terra per circa tre minuti di gioco. Al suo posto è entrato Fagioli.

La speranza in casa bianconera è che l’infortunio accorso a Miretti non sia particolarmente preoccupante. Il linguaggio del corpo del centrocampista e la reazione immediata al colpo subito, però, hanno fatto scattare l’allarme. Tuttavia, la prima diagnosi a caldo avrebbe evidenziato una distorsione alla caviglia. Vi forniremo ulteriori ragguagli in caso di aggiornamenti ufficiali.