Calciomercato Juventus, erede Szczesny: lo hanno ‘silurato’

La Juventus è a caccia dell’erede di Szczesny e potrebbe sfruttare l’occasione dalla Spagna a giugno

La Juventus deve guardare anche al futuro portiere, alla luce del contratto di Wojciech Szczesny, in scadenza a giugno 2024.

Il portiere polacco non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo di contratto e la Juventus si sta già guardando intorno e avrebbe individuato il potenziale sostituto di Szczesny in Giorgi Mamardashvili. Si tratta del portiere georgiano classe 2000 del Valencia. In questo momento è una delle poche note positive della squadra che sta trovando molte difficoltà in Liga e che sta rimanendo a galla anche grazie al suo portiere che si sta rivelando uno dei migliori del campionato spagnolo. Gennaro Gattuso non è riuscito ad alzare il livello della squadra e alla fine, in condivisione col club, ha scelto di lasciare l’incarico pochi giorni fa. Al suo posto è subentrato Salvador Gonzalez Marco che fino a quel momento era il vice e che dal 30 gennaio è stato nominato allenatore ad interim. Adesso il Valencia, oltre alla situazione in classifica, deve pensare anche alle cessioni per riequilibrare le sorti del club.

Juventus, occasione Mamardashvili dal Valencia

La situazione finanziaria del Valencia è molto complessa e, un pò come la Juventus, ha bisogno di cedere qualche pezzo grosso per riequilibrare i conti.

Ecco perché, come riportato da ‘Elgoldigital.com’, Giorgi Mamardashvili potrebbe diventare uno dei principali indiziati a lasciare il club. Di recente diversi big hanno lasciato il club e il portiere classe 2000 potrebbe essere il prossimo. Il georgiano ha un contratto fino a giugno 2027 e una valutazione di circa 25 milioni di euro. Per il Valencia sembra inevitabile dover cedere i suoi pezzi grossi per colmare i problemi finanziari e Mamardashvili potrebbe rappresentare la soluzione più immediata. La Juventus vorrebbe provare a sfruttare l’occasione per trovare un vice-Szczesny che possa rappresentare il portiere del presente ma anche per il futuro del club. Il costo del cartellino del portiere georgiano, però, è un ostacolo non da poco per la Juventus che anche in questo mercato di gennaio ha rinunciato ad alcuni investimenti importanti per puntare a delle operazioni a parametro zero. I bianconeri proveranno ad abbassare la richiesta del Valencia, magari inserendo qualche contropartita che possa essere allettante per il club spagnolo.