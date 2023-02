Calciomercato, lascia la Juventus ma con una novità: salta il romantico ritorno

Il big lascia la Juventus a fine stagione ma salta il romantico ritorno: il punto sul centrocampista

La Juventus ha fatto degli investimenti importanti in estate per rinforzare la rosa ma la maggior parte si sono rivelati fallimentari.

In primis lo è il ritorno di Paul Pogba che ha scelto di tornare alla Juventus per prendere in mano le redini del centrocampo. Il grave problema al ginocchio, però, non gli ha ancora permesso di tornare in campo e lo ha costretto a saltare anche il Mondiale in Qatar con la Francia. Bremer, invece, è partito a rilento ma adesso sta trovando una buona condizione che gli ha permesso anche di decidere la gara di Coppa Italia contro la Lazio con un bel gol di testa. Allegri può essere soddisfatto di Filip Kostic che ha collezionato 2 gol e 7 assist tra campionato e coppe fino a questo momento. Chi sta deludendo profondamente, però, è sicuramente Leandro Paredes che, nonostante la vittoria del Mondiale, sembra un corpo estraneo a questa Juventus.

Paredes lascia la Juventus ma salta il romantico ritorno

Leandro Paredes è arrivato alla Juventus negli ultimi giorni del calciomercato estivo. I bianconeri lo hanno prelevato dal Paris Saint-Germain con la formula del prestito con diritto di riscatto che sarebbe diventato obbligo al raggiungimento di determinate condizioni.

Queste condizioni non sono state raggiunte, di conseguenza la Juventus ha la possibilità di non riscattare il centrocampista argentino. Paredes si è laureato di recente campione del Mondo con l’Argentina ma in bianconero, complici anche gli infortuni, non è mai riuscito a dimostrare il suo reale valore. L’ex Empoli e Roma ha ancora dei mesi per dimostrare il suo valore a Torino e convincere la Juventus a confermarlo anche per la prossima stagione. Paredes ha un passato nel Boca Juniors dove ha iniziato a muovere i suoi primi passi a livello calcistico. Da argentino è molto legato al Boca e un giorno potrebbe decidere di tornarci per chiudere lì la sua carriera. Al momento, però, come riportato dal giornalista Leandro Aguilera, Paredes non ha ancora intenzione di tornare al Boca Juniors. Il giocatore è ancora legato al Paris Saint-Germain e ha intenzione di continuare in Europa almeno per qualche altro anno.

Il Boca Juniors continua a sperare in un suo ritorno ma al momento dovrà attendere. La possibilità che l’argentino faccia ritorno al Boca a fine stagione è molto remota. L’ex Roma vuole continuare a giocare ad alti livelli, in un campionato europeo che gli permetta di disputare la Champions League.