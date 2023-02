Juventus-Psg, il banco è saltato: offerta quadriennale e risposta immediata

Si intromette il Paris Saint-Germain e la Juventus molla l’obiettivo: offerta quadriennale e risposta immediata del big

La Juventus prova a sondare il terreno in vista del prossimo calciomercato estivo dove tanti big andranno in scadenza e potrebbero diventare delle ghiotte occasioni a parametro zero.

Diversi obiettivi della Juventus sono in scadenza: da Alejandro Grimaldo del Benfica a Evan N’Dicka dell’Eintracht Francoforte. Entrambi, però, hanno tante squadre addosso e difficilmente la Juventus riuscirà a contrastarle. L’attuale situazione del club obbliga la dirigenza a procedere con cautela, in attesa della sentenza definitiva della Corte Federale che potrebbe ulteriormente aggravare la posizione della ‘Vecchia Signora’. Il mercato della Juve passerà anche dal piazzamento in Champions League che al momento appare piuttosto complicato, alla luce dei 15 punti di penalizzazione. Intanto, però, la Juventus non molla la pista che porta a Marco Asensio, anche se potrebbe inserirsi prepotentemente il Paris Saint-Germain.

Il Real offre il rinnovo ad Asensio: il PSG si intromette e scavalca la Juve

Il Real Madrid, nonostante i recenti dissapori, ha comunque deciso di offrire a Marco Asensio il rinnovo di contratto. Il trequartista spagnolo andrà in scadenza a giugno 2023 e non ha ancora raggiunto l’accordo definitivo per l’estensione del suo contratto.

Lo scenario, però, sembra essersi ribaltato e adesso è Asensio a non voler firmare il rinnovo. Tra il Real Madrid e il giocatore continua ad esserci una distanza economica importante. Un anno fa i blancos gli avevano proposto un ingaggio da circa 4,2 milioni di euro, adesso addirittura da 4,8 milioni all’anno. L’agente dello spagnolo, Jorge Mendes, però, chiede 6 milioni netti a stagione per il suo assistito e non accetterà di scendere sotto i 5,5 milioni. Pugno duro del procuratore portoghese che al momento, come riportato da ‘Eldebate.com’, rende la strada per il rinnovo di Asensio molto tortuosa. In questo momento lo spagnolo sta valutando se sia conveniente per lui proseguire al Real Madrid, dove ormai da diverse stagioni, non è più un protagonista. Le richieste per lui non mancano e in un altro club avrebbe, certamente, la possibilità di essere la stella. La Juventus ormai da tempo studia il terreno per arrivare ad Asensio ma questa volta potrebbe inserirsi concretamente il Paris Saint-Germain.

Il club parigino sarebbe disposto a garantire ad Asensio un bonus di 15 milioni di euro per il suo trasferimento a parametro zero a fine stagione. Il Real Madrid ha sottolineato di non aver ricevuto nessuna offerta per Asensio a gennaio ma, alla luce della situazione attuale, difficilmente il matrimonio tra lo spagnolo e i blancos proseguirà.