Juventus a giudizio, spunta anche lo ‘zampino’ di un interista

La Juventus ha superato lo scoglio Salernitana e ora deve già pensare a quelli che saranno i suoi prossimi impegni in campionato e non solo.

I bianconeri sono riusciti a guadagnare altri tre punti in classifica, ma la classifica non è delle migliori. I 15 punti di penalizzazione che sono stati inflitti agli uomini di Allegri condizionano e non poco questa seconda parte della stagione. Perchè complicano maledettamente uno degli obiettivi stagionali.

C’è ancora tempo per risalire la china e avvicinarsi alle posizioni che contano, anche perché davanti alcune squadre stanno camminando con il freno a mano tirato. Tuttavia sembra chiaro che, se non arriverà un esito positivo del ricorso inoltrato riguardo il “caso plusvalenze”, riuscire ad entrare tra le prime quattro sembra essere davvero molto complicato. Bisognerà dare comunque il massimo per non avere poi alcun rimpianto.

Juventus, ancora polemiche sui social

In questi giorni si è parlato molto delle dichiarazioni, seppur datate, del pm Santoriello. Che è uno dei titolari dell’inchiesta Prisma. La Juventus spera nell’esito del ricorso, che potrebbe ridare indietro dei punti utili per alimentare le speranze di agguantare il quarto posto in classifica.

Un piazzamento che sarebbe importante non solo perchè garantirebbe l’opportunità di giocare in Europa, ma anche perchè garantirebbe degli introiti economici fondamentali per rinnovare la squadra e tenere in linea il bilancio. Tuttavia – ha spiegato Tuttosport – ci sarebbe preoccupazione nella tifoseria bianconera. Perché nel Collegio di Garanzia del Coni, che dovrà decidere sulla penalizzazione, sarebbero spuntati ex dirigenti del Napoli e antijuventini – tra cui anche quello che sarebbe un membro di un Inter club – che sui social hanno espresso la loro posizione in modo molto aggressivo nei confronti del club torinese.