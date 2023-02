L’accordo con la Juventus si tinge di “verdeoro”: cosa sta succedendo

L’accordo con la Juventus si tinge di “verdeoro”, arrivano le prime smentite riguardo all’imminente cessione del centravanti.

Il mercato in uscita della Juventus potrebbe non essere terminato con la cessione dello statunitense Weston McKennie, trasferitosi al Leeds quasi al fotofinish.

Il tempo per effettuare operazioni è scaduto ormai già da una settimana, ma solamente per quanto riguarda l’Europa. In Brasile, ad esempio, la finestra dei trasferimenti riaprirà a marzo, in concomitanza con l’inizio del Brasileirao. Ed è oltreoceano che potrebbe finire un giocatore bianconero. Stiamo parlando del giovane attaccante Kaio Jorge, il cui futuro potrebbe essere nuovamente in patria. Nella giornata di ieri, durante la trasmissione Momento Esportivo, è intervenuto Mauro Motta, molto amico della famiglia del calciatore classe 2002, svelando l’esistenza di un accordo tra l’ex Santos e la Juventus per un’imminente cessione al Cruzeiro. Interesse confermato anche da Ronaldo il Fenomeno, che dal 2021 è diventato proprietario della storica squadra di Belo Horizonte. Queste le parole dell’ex attaccante dell’Inter: “Kaio Jorge ha avuto un infortunio simile al mio, al tendine rotuleo – ha detto – Sta ancora recuperando. Alla Juventus è stato molto sfortunato, proprio all’inizio ha avuto questo infortunio. Gli auguro una buona guarigione”.

L’accordo con la Juventus si tinge di “verdeoro”, caso Kaio Jorge: “Nessun accordo col Cruzeiro”

Kaio Jorge non ha avuto praticamente modo di mettersi in mostra durante questi i suoi anni torinesi. Arrivato in Italia nell’estate 2021 trascinandosi dietro una marea di aspettative, ha giocato pochissimo in prima squadra: nove presenze e zero gol.

Massimiliano Allegri gli aveva iniziato timidamente a dargli fiducia ma il brasiliano si è fatto male in occasione di una partita con la Juventus Under 23. Un infortunio terribile, uno dei peggiori per un ragazzo della sua età, che gli ha impedito di scendere in campo per oltre un anno. Ancora oggi Kaio Jorge non sa di preciso quando potrà tornare a giocare. Nei giorni scorsi si era parlato di un suo possibile utilizzo con la Next Gen, ma non sono arrivate conferme a riguardo. Ora le voci di mercato, tuttavia prontamente smentite dal giornalista di Tuttojuve.com Mirko Di Natale: a quanto pare non ci sarebbero stati contatti tra il Cruzeiro e la Juventus per una cessione del giocatore a campionato in corso.