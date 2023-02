“Odio la Juventus”: Abodi lo ha fatto davvero, mossa ‘ministeriale’

“Odio la Juventus”, le parole di Santoriello continuano ad alimentare polemiche. E c’è l’intervento del ministro Abodi

La Juventus ha reagito alle parole di Santoriello con la presa di posizione del responsabile dell’area tecnica Francesco Calvo, che ha chiesto rispetto. E non sono passate inosservate nemmeno al ministro dello Sport Abodi, che secondo quanto riportato da Il Messaggero questa mattina in edicola ha cominciato a fare le sue mosse.

Intanto, immediatamente dopo i fatti, il ministro ha scritto un Tweet dove spiegava che aveva visionato il tutto e che per il momento non avrebbe commentato. Ma adesso, dalle parole, si è passati ai fatti. Le parole di Santoriello sono state così forti che hanno scatenato polemiche e una grande reazione mediatica. E Abodi avrebbe girato in via informale il materiale al Ministro della Giustizia Carlo Nordio. C’è, addirittura, sempre secondo il giornale, chi invoca che il materiale venga trasmesso al CSM per aprire un fascicolo su Santoriello. Insomma, la tensione inizia a salire.

“Odio la Juventus”, le parole di Santoriello hanno creato il caos

Il caos, insomma, poco più di un mese prima dell’apertura del processo Prisma, quello voluto dalla Procura di Torino, che potrebbe senza dubbio mettere anche la parola fine al campionato della Juventus. Le penalizzazioni che potrebbero arrivare sono pesanti, anche perché parallela a questa inchiesta penale, la procura federale della FIGC ne ha aperta un’altra.

I prossimi giorni, è evidente, saranno veramente caldissimi sotto questo aspetto. Giorni che potrebbero senza dubbio portare a dei ribaltoni. Con il pm che potrebbe anche fare un passo indietro.