Calciomercato Juventus, danno e beffa: addio Vlahovic e minusvalenza

Mentre ci si avvicina al prossimo impegno di campionato non si placano i rumors di calciomercato in casa Juventus.

Per questa stagione le trattative sono ormai chiuse, dopo il gong arrivato a fine gennaio. Per questo motivo la dirigenza bianconera deve iniziare a pensare già alla squadra del futuro, a quei calciatori che saranno chiamati investire la maglia della Juventus nella prossima stagione.

Ci sono pochi dubbi sul fatto che la rosa sarà ampiamente rivoluzionata. Ci sono infatti diversi calciatori che si avvicinano alla naturale scadenza del loro contratto e per i quali difficilmente arriverà un’offerta di rinnovo. La Juventus dunque dovrà trovare volti nuovi praticamente in tutte le parti, sempre tenendo d’occhio il bilancio. Anche per questo motivo sarebbe molto importante riuscire a centrare un piazzamento europeo. Che garantirebbe delle importanti risorse economiche da poter poi investire per rinforzare e ringiovanire l’organico.

Juventus, l’Atletico Madrid fiuta l’affare Vlahovic

Prima di tutto però la Juventus dovrà essere brava a tenersi stretta i propri gioielli, perchè ci sono alcuni calciatori che piacciono a diversi club europei. Pronti ad approfittare di ogni spiraglio per strappare ai bianconeri i loro migliori uomini.

Qualora infatti non arrivasse il pass per l’Europa nella prossima stagione, la società bianconera potrebbe anche dover prendere in considerazione l’ipotesi di effettuare qualche cessione. Sarebbe difficile dire di no ad esempio qualora arrivare un’offerta super per Vlahovic. In Spagna – come si legge anche su calciomercato.it – ad esempio l’Atletico Madrid sarebbe pronto ad affondare il colpo proprio riguardo il centravanti. Gli spagnolo però vorrebbero fare un’offerta da 40-45 milioni di euro. Una cifra non bastevole però per i bianconeri, che in estate avranno Vlahovic a bilancio per circa 60 milioni di euro. Cederlo a meno dunque genererebbe una minusvalenza, decisamente da evitare.