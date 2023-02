Calciomercato Juventus, scambio con Lukaku: ha vinto Allegri

Non ci sono dubbi sul fatto che la pesante penalizzazione inflitta nelle scorse settimane ha compromesso la seconda parte della stagione della Juventus.

La squadra bianconera infatti si trova costretta a rincorrere in serie A quel quarto posto che garantirebbe non solo la vetrina europea, ma anche degli importanti introiti a livello economico. Guai però ad abbassare la guardia, ci sono obiettivi da raggiungere.

In attesa infatti che renica discusso il ricorso che il club ha inoltrato avverso la penalizzazione, bisognerà dare il massimo sul terreno di gioco per non avere poi rimpianti in futuro. Nel frattempo la dirigenza dovrà darsi da fare per trovare sul mercato quelle pedine indispensabili per rinnovare e ringiovanire l’organico. Non ci sono dubbi sul fatto però che prima di guardare altrove per reperire nuovi tasselli la Juventus dovrà fare di tutto per tenersi stretta i propri gioielli.

Juventus, Vlahovic si allontana dal Chelsea: ecco perché

C’è soprattutto un calciatore dell’attuale organico di Allegri che fa gola a tanti club europei. Stiamo parlando del bomber Dusan Vlahovic, centravanti non solo sicurezza nel presente, ma anche calciatore dal futuro roseo. E’ uno degli attaccanti più in vista non solo in Italia.

Sono soprattutto dei club di Premier League a monitorarne la situazione. Con la Juve che non vorrebbe cederlo, ma che allo stesso tempo non potrebbe dire di no qualora arrivasse un’offerta molto importante. Il Chelsea però potrebbe presto tirarsi fuori, perchè come riporta “90min” i blues potrebbero imbastire una trattativa con il Napoli. Si vocifera infatti che gli inglesi vorrebbero prendere Osihmen dalla squadra partenopea, mettendo anche sul piatto Lukaku come contropartita qualora il centravanti belga non venisse riscattato dall’Inter. Una situazione da monitorare che potrebbe allontanare Vlahovic da Londra.