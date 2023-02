Calciomercato Juventus, affare da 50 milioni: è uscito allo scoperto

Guardare avanti al futuro con fiducia e con tanta voglia di tornare al più presto ad alzare un trofeo. Questa è la missione della Juventus.

Questa seconda parte della stagione sarà molto importante per i colori bianconeri. La penalizzazione di 15 punti che è stata inflitta alla squadra allenata da Massimiliano Allegri ha maledettamente complicato la rincorsa da un piazzamento europeo.

Il quarto posto in classifica è molto lontano ma bisognerà spendere tutte le energie possibili per avvicinarsi all’obiettivo. La speranza è che il ricorso possa restituire alla Juventus dei punti. In ogni caso non si fermano mai le voci di calciomercato, ed è inevitabile considerando che il club torinese sarà chiamato a fare degli investimenti importanti nel corso della prossima estate. Ci sono infatti diversi elementi in scadenza di contratto che andranno sostituiti e la società nel reperire le nuove pedine dovrà per forza di cose tener d’occhio anche il bilancio.

Juventus, MacAllister fa il vago sul suo futuro

A centrocampo c’è il serio rischio di perdere un giocatore chiave come Rabiot e dunque ci si dovrà muovere per trovare un sostituto all’altezza. Si è fatto anche il nome di MacAllister del Brighton, vincitore con l’Argentina degli ultimi mondiali. Ad ogni modo il calciatore per ora non sembra pensare troppo al futuro, come ha rivelato in una intervista.

“Penso che il rinnovo con il Brighton sia stato un bene per entrambi, è stata l’idea di poter ripagare la fiducia che mi hanno dato. Per quanto riguarda gli altri club, cerco di non pensarci troppo, per il momento sono contento e in futuro vedremo cosa succederà“. Un Mac Allister comunque molto vago sul suo futuro: “Qualche tempo fa il mio sogno era giocare per il Boca Juniors, poi è stato giocare in Premier League… Penso che sogniamo qualcosa di nuovo ogni giorno. Al momento sono concentrato sul presente, e quando il tempo passerà si vedrà” ha detto il campione del mondo al portale AS. Chi lo vorrà però dovrà sborsare almeno 50 milioni di euro.