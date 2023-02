Calciomercato Juventus, “conviene a tutti”: qualcuno ha già “ceduto” Vlahovic

Calciomercato Juventus, sono parecchi gli interrogativi sul futuro dell’attaccante serbo che domenica affronterà la sua vecchia squadra.

La squadra di Massimiliano Allegri sta provando a tenere la barra dritta, nonostante il mare attorno a sé continui ad essere in tempesta. I giocatori bianconeri, ritrovatisi improvvisamente a metà classifica per effetto della severissima penalizzazione di quindici punti, hanno fatto tesoro delle parole del tecnico livornese.

Pur riconoscendo la gravità della situazione, Allegri sin dal primo momento ha tentato di spronare i suoi uomini, di motivarli ulteriormente. Se la Juventus riuscirà a tornare tra le prime quattro è ancora troppo presto per dirlo. Certo è che mancano ancora diverse partite alla fine del campionato. E visto che dietro al Napoli nessuno sembra avere intenzione di mettere realmente il turbo, tutto – sulla carta – è ancora possibile. La vittoria netta e convincente con la Salernitana va nella direzione indicata dall’allenatore. L’importante adesso sarà trovare continuità, dopo il successo di Salerno e quello contro la Lazio in Coppa Italia. Due risultati che hanno fatto tornare il sereno sulla Continassa.

Calciomercato Juventus, Balice: “Senza Champions Vlahovic può andare via”

Domenica a Torino arriva la Fiorentina, squadra scomoda – l’ha ricordato anche lo stesso Allegri, mettendo in guardia i suoi – che ha forse qualche punto in meno rispetto al reale valore della sua rosa. Le ultime prestazioni della Viola non sono state soddisfacenti e la sfida con gli “eterni nemici” bianconeri è forse l’occasione giusta per recuperare posizioni.

Tra i grandi protagonisti del match dell’Allianz Stadium, oltre a Federico Chiesa, c’è anche l’altro grande ex della partita Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, arrivato un anno fa proprio dalla Fiorentina, non ha ancora avuto modo di fare gol alla sua vecchia squadra. Intanto si è sbloccato nella gara dell’Arechi, mettendo a referto due gol che chiudono un periodo molto difficile, condizionato da una fastidiosa pubalgia che l’ha tenuto lontano dai campi da gioco per settimane. Il suo futuro, tuttavia, resta nebuloso. Le offerte non gli mancano ed in estate potrebbe decidere di ascoltarle, soprattutto se la Juventus non dovesse riuscire a qualificarsi per la coppa dalle grandi orecchie. Ne è convinto anche Nicola Balice del Corriere dello Sport, intervenuto a Juventibus. “Senza Champions – ha detto – la cessione di Vlahovic è una di quelle cose che conviene a tutti”.