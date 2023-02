Doppia mossa della Juventus, Santoriello out: il colpo di scena è immediato

Doppia mossa della Juventus, Santoriello, il pm del video contro i bianconeri, non sarà in aula al processo. I bianconeri intanto fanno due acquisti top

L’anticipazione è del Corriere dello Sport, che questa mattina in edicola svela un fatto importante: Santoriello, il pm del video che “odia la Juventus”, uno dei titolari dell’inchiesta della Procura di Torino, non sarà all’udienza contro la società bianconera.

Nel frattempo era uscito un altro video, del 2019 in questo caso, dove il pubblico ministero se ne usciva in questo modo: “Irrealizzabile, come la Champions alla Juve”. In poche parole ogni occasione era utile per tirare in mezzo la squadra piemontese. Da qui questa decisione, anche perché il ministro Abodi ha attaccato in maniera importante: “Il linguaggio è totalmente inopportuno”.

Doppia mossa della Juventus, due super avvocati

Ora, Santoriello non uscirà dal pool di magistrati che segue l’indagine e che l’ha avviata, ma probabilmente in aula non ci sarà il prossimo 27 marzo, alla prima udienza, quella davanti al Gup Marco Picco scrive ancora il Corriere.

In ogni caso la Juventus non si ferma qui. E al già nutrito numero di avvocati che avranno il compito di difendere squadra e società nei prossimi mesi, se ne sono aggiunti altri due, in vista del processo d’appello al Collegio di Garanzia del Coni: Angelo Clarizia, ordinario di diritto amministrativo alla Sapienza di Roma e Nino Paolantonio, lui invece ordinario a Tor Vergata. Il pool degli avvocati bianconeri quindi è pronto ed è composto anche da Maurizio Bellacosa e Davide Sangiorgio. La Juve quindi non lascia nulla al caso, anzi raddoppia, in quello che deve essere un processo che nella mente dei tifosi e della società deve ribaltare la situazione.