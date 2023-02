Ultim’ora Juventus, UFFICIALE: si allena alla Continassa, big recuperato

Juventus, Allegri adesso ne recupera un altro ed è già pronto a farlo giocare: i dettagli della situazione relativa al centrocampista.

Buone notizie dalla Continassa, adesso, Allegri recupera uno degli uomini chiave in vista dei prossimi impegni. Come, infatti, viene comunicato ufficialmente dal club bianconero, il giocatore ha finalmente ripreso ad allenarsi al gruppo ed è pronto al rientro.

La Juventus, oggi alla Continassa, può vantare del rientro di uno dei centrocampisti che in questo momento più servono alla squadra di Allegri, soprattutto dopo la cessione di McKennie al Leeds. Il campione del mondo in carica ha preso regolarmente ad allenarsi col gruppo e ciò dà, certamente, speranze per vederlo in campo nel prossimo match.

Juventus, Paredes recuperato: si allena col gruppo

Il calciatore argentino è quindi pronto a ritornare in bianconero. Si allena con la squadra in vista del prossimo match cruciale che sarà nel cammino dei bianconeri. Alla Continassa, però, c’è da sottlineare l’assenza di alcuni pezzi pregiati della rosa di Allegri. Iniziando da Bonucci, Pogba e anche Rabiot. I tre giocatori si allenerebbero, separatamente, in palestra.

Una buona notizia in vista della partita di domenica contro la Fiorentina. La Juventus, infatti, affronterà i viola in una sfida già cruciale per la classifica. Dopo l’ottima performance offerta con la Salernitana i ragazzi dovranno ricompattarsi per cercare di ottenere più punti possibili da un match importante contro la squadra di Italiano. Staremo dunque a vedere cosa succederà, intanto in casa bianconera si pensa al ripristino della rosa al completo, in attesa di rivedere, finalmente, Pogba in campo, visto che il francese non ha ancora disputato un minuto dal suo ritorno alla Juventus.