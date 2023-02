Calciomercato Juventus, voltafaccia choc: gode anche il Milan

Juventus e Milan adesso ci sperano: il big rifiuta il rinnovo e volta le spalle al suo club

In casa Real Madrid una delle questioni principali riguarda il futuro di Marco Asensio. Il trequartista spagnolo è in scadenza a giugno 2023 e non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo.

Florentino Perez da tempo sta provando a trovare un accordo con Marco Asensio per convincerlo a proseguire la sua avventura a Madrid ma al momento le parti non riescono a incastrarsi. I blancos devono pensare anche a Benzema, Modric, Ceballos e Nacho, anche loro in scadenza al termine della stagione ma da mesi ormai la situazione di Marco Asensio rimane la più complessa. L’agente dello spagnolo, Jorge Mendes, non si sposta dalla sua posizione e non intende scendere a compromessi col club madrileno. Florentino Perez ha intenzione di offrirgli il rinnovo ma non farà follie economiche per trattenerlo. Come sottolineato da ‘El Debate’, il Real Madrid avrebbe offerto il rinnovo ad Asensio che, però, avrebbe rifiutato.

Asensio non rinnova col Real: Juventus e Milan ci provano

L’offerta del Real Madrid per Asensio è arrivata a dicembre e prevedeva un estensione quadriennale con un leggero aumento di stipendio.

Asensio sarebbe passato da 4,5 milioni di euro a stagione a quasi 5 milioni. Un aumento che il calciatore della nazionale spagnola ha ritenuto insufficiente. Il suo agente Jorge Mendes chiede un ingaggio di 6 milioni netti a stagione per il suo assistito ma il Real Madrid non intende superare i 5,5 milioni di euro. La negoziazione tra le parti è complicata e le parti non riescono a trovare un’intesa e forse il giocatore stesso non ha interesse a trovarla. Il nativo di Palma di Maiorca ha dimostrato di poter essere un giocatore decisivo, con colpi da fuoriclasse. Spesso, però, ha mostrato anche una discontinuità evidente che non gli ha permesso di fare il grande salto. Questo è uno dei motivi per cui i blancos non intendono fare follie per trattenerlo.

Di questa situazione potrebbe approfittarne la Juventus che ormai da tempo ha nel mirino Marco Asensio, così come il Milan di Pioli. Le due big di Serie A, però, devono fare i conti con le diverse pretendenti di Premier League ma anche al Paris Saint-Germain che non vuole farsi spaccare l’ipotetico colpo a parametro zero.