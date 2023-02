Il Chelsea lo ha messo alla porta: colpo esplosivo Juventus, annuncio ESPN

Calciomercato Juventus, la resa dei conti è arrivata: a meno di clamorosi colpi di scena potrà essere ceduto in estate.

Dopo la vittoria ottenuta sul campo della Salernitana la Juventus di Max Allegri è attesa dal confronto in campionato contro la Fiorentina. Gara non banale e dalla quale il tecnico livornese si aspetta risposte importanti da un gruppo che dopo lo scivolone con il Monza ha rialzato la china.

Alla luce delle ben note vicende extra-campo, però, l’atmosfera in casa Juve non è delle più tranquille. Allegri avrà il compito di provare a tenere incollate le tessere di un mosaico esposto a tanti attacchi mediatici in quest’ultimo periodo. Si cercherà di raggiungere gli obiettivi minimi stagionali per poi programmare con relativa lucidità le prossime mosse di mercato. Quella che si è gettata alle spalle la “Vecchia Signora” sicuramente non è stata una delle sessioni di contrattazioni più appariscenti. Anche in ottica estiva, del resto, non si prospettano grossi investimenti e si cecherà di capitalizzare quelle occasioni che di volta in volta dovessero presentarsi.

Calciomercato Juventus, il Chelsea molla Pulisic: le ultime

Sotto questo punto di vista c’è un profilo che in tempi e modi diversi è ritornato ad essere accostato con una certa insistenza ai bianconeri. Si tratta di Christian Pulisic, legato al Chelsea da un contratto in scadenza nel 2024. Dopo un tira e molla durato diverse settimane, le trattative per il rinnovo tra i Blues e l’entourage del calciatore si sarebbero definitivamente arenate. Salvo nuovi dietrofront, dunque, le strade del texano e del Blues potrebbero separarsi al termine della stagione.

Secondo quanto riferito da ESPN, infatti, i londinesi sarebbero intenzionati ad ascoltare eventuali offerte per il classe ’98. L’ex Borussia Dortmund, per il quale il Chelsea ha sborsato 60 milioni di euro neanche quattro anni fa, dovrebbe essere sul mercato per finanziare altri acquisti importanti in attacco. Ricordiamo che per Pulisic sia il Milan che la Juventus avevano effettuato dei sondaggi esplorativi. Viste le ultime vicissitudini, dunque, chissà che non possano crearsi i presupposti giusti per un nuovo assalto della “Vecchia Signora”. Il prezzo del cartellino resta comunque importante: difficilmente il Chelsea lo cederebbe per 35 milioni di euro. Seguiranno aggiornamenti.