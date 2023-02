Saluta la Juventus e vola in Premier League: lo prende il Liverpool!

Il big saluta la Juventus e vola in Premier League: il Liverpool è la prima candidata

Dei giocatori arrivati in estate alla Juventus, alcuni non hanno ancora espresso le loro reali potenzialità e al momento stanno deludendo le attese del club.

Gleison Bremer, ad esempio, ha avuto diverse difficoltà ad adattarsi al sistema tattico di Massimiliano Allegri ma nelle ultime settimane sembra aver ingranato e ha realizzato anche il gol vittoria con la Lazio in Coppa Italia. Filip Kostic, anche lui approdato a Torino in estate dopo la vittoria dell’Europa League con l’Eintracht Francoforte, è stato uno di quelli che ha avuto il miglior impatto tra i nuovi arrivati. Anche Angel Di Maria, dopo una prima fase di stagione costellata dagli infortuni, è tornato dal Mondiale con un’altra carica e sta prendendo per mano la squadra di Massimiliano Allegri. Chi, invece, sta notevolmente deludendo le attese è l’altro argentino campione del Mondi, Leandro Paredes. L’ex Empoli e Roma è approdato alla Juventus nelle ultime ore del calciomercato estivo, con la formula del prestito dal Paris Saint-Germain.

Juventus, Paredes vola in Premier: va al Liverpool

Anche Paredes nella prima fase di stagione è stato condizionato dai problemi muscolari che hanno rallentato il suo percorso di inserimento nella nuova Juventus.

In assenza di un big come Paul Pogba, alla prese con un problema al ginocchio piuttosto grave, la Juventus sperava di trovare in Paredes un leader sia tecnico che emotivo. In realtà l’argentino non è mai riuscito ad incidere e Allegri è dovuto ricorrere ai giovanissimi per risollevare la squadra, da Fagioli a Miretti. Anche Manuel Locatelli ha dato più garanzie dell’ex Roma in quel ruolo e ad oggi Paredes non rappresenta un punto fermo dei bianconeri. La ‘Vecchia Signora’ non ha intenzione di confermarlo a fine stagione, soprattutto alla luce dell’ingaggio piuttosto pesante per le casse del club bianconero. Salvo colpi di scena, Paredes tornerà al Paris Saint-Germain ma solo provvisoriamente. Su di lui, infatti, non mancano gli interessi della Premier League.

Secondo quanto riportato da ‘tuttojuve.com’, sarebbe il Liverpool ad aver messo concretamente gli occhi sul neo campione del Mondo. Jurgen Klopp ha visto arrivare nuovi rinforzi soprattutto in attacco, con l’innesto di Cody Gakpo, ma ha richiesto anche un altro centrocampista che possa garantirgli più scelte nel corso della stagione. I ‘Reds’ sono alla ricerca di un giocatore di palleggio e certamente a Paredes non manca. La carriera dell’argentino sembra destinata a proseguire in Premier League.