Juventus, Allegri l’ha fatto sul serio: il nuovo tridente da mal di testa

Per la sfida di domenica un match decisamente importante. Allegri, adesso, schiera il tridente: i dettagli.

Juventus-Fiorentina, domenica ci sarà una sfida decisamente importante per quanto concerne i bianconeri. Ad affrontare la Vecchia Signora ci sarà, proprio, la Fiorentina. Autentica rivale che non sarà certamente semplice. Per l’occasione Allegri sfrutterà il meglio della sua rosa.

Una sfida cruciale che non ammette ulteriori errori. I bianconeri cercheranno proprio di raggiungere il massimo dei punti possibili, non sarà semplice ma ecco, la probabile formazione che schiererà il tecnico Massimiliano Allegri.

Juventus-Fiorentina, Allegri osa il tridente delle meraviglie

Queste le possibili formazioni che scenderanno in campo all’Allianz Stadium di Torino:

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Kostic; Chiesa, Vlahovic, Di Maria.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Amrabat; Gonzalez, Barak, Saponara; Jovic

Un tridente con il solo obiettivo dei tre punti. Allegri adesso lo osa e non vuole più perdere punti importanti. Una sfida tutt’altro che semplice che adesso finirà con un match cruciale visto che i bianconeri dovranno ottenere i tre punti per permettersi un ulteriore volontà di fare la differenza qualora, appunto, i punti di penalizzazione non dovessero essere tolti.