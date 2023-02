Juventus smentita, fallimento Superlega: “Altro che meritocrazia, ecco perché nasce”

Il giornalista interviene a gamba tesa sulla Juventus e sul fallimento della Superlega: ecco le sue parole

La Juventus, prova a concentrarsi sul campo dove tra pochi giorni è attesa ad una grande sfida di campionato contro la Fiorentina. Intanto, però, attende con ansia la sentenza definitiva della Corte Federale in merito all’indagine ‘Prisma’.

I presunti illeciti sportivi potrebbero compromettere le sorti della Juventus che al momento si trova già a dover fronteggiare i 15 punti di penalizzazione. In questo momento i bianconeri sono fuori dall’Europa e questo potrebbe compromettere anche il calciomercato estivo. I giocatori desistono dalla possibilità di approdare a Torino, vista l’attuale situazione della ‘Vecchia Signora’ e allo stesso tempo anche i big della rosa di Massimiliano Allegri sono tentati dall’idea di andare a giocare altrove. Intanto rimane ancora viva anche la questione relativa alla Superlega che coinvolge direttamente anche la Juventus. In merito all’argomento, che nei mesi precedenti è stato assoluto protagonista delle prime pagine dei giornali sportivi e non solo, è intervenuto il giornalista Xavier Jacobelli. Quest’ultimo si è espresso così a ‘Radio Radio’.

Superlega, stangata alla Juventus: “Altro che meritocrazia…”

Le parole di Xavier Jacobelli che si è scagliato a gamba tesa contro la Superlega: “Sono talmente convinti questi signori della Superlega che si guardano bene dal nominarla.

Non la chiamano più nemmeno Superlega dopo il fallimento nella notte tra il 20 e il 21 aprile del 2021. È un tentativo di imbellettare un progetto naufragato subito e non fa i conti con la Corte di Giustizia europea”. Xavier Jacobelli ha proseguito, coinvolgendo anche il club bianconero: “L’avvocatura generale della corte di giustizia europea ha bocciato il ricorso di Juventus, Barcellona e Real Madrid. Poi la Juventus in questo periodo ha ben altri problemi da affrontare piuttosto che quello relativo alla Superlega”. Il giornalista ha voluto smascherare il progetto Superlega, sottolineando la vera motivazione che ha spinto i club coinvolti ad aderire a questo movimento: “Il progetto Superlega nasce perché questi club hanno bisogno disperatamente di nuovi introiti economici per sistemare i propri conti. Altro che meritocrazia e tutto quello che è stato detto ieri in sede di presentazione, è solo un modo per guardare ai propri interessi”.