Bomba Inter-Juventus, regali Champions: quattro colpi clamorosi

Quante opportunità per Juventus ed Inter, alla ricerca di soluzioni interessanti con cui poter rimpolpare le rispettive rose.

Contro la Fiorentina si prospetta una gara dal peso specifico non indifferente per la Juventus. La compagine di Allegri, reduce dalle due vittorie consecutive ottenute contro Lazio e Salernitana, vogliono provare a scrollarsi di dosso le tossine a livello psicologico delle vicende extra-campo.

Per farlo servirà sicuramente una prova importante e solida sotto tutti i punti di vista. L’obiettivo della “Vecchia Signora” è quello di rendersi protagonista di una seconda parte di stagione importante per poi ragionare a bocce ferme degli affari e delle prospettive future. In estate, ad esempio, si cercherà di monitorare con attenzione il mercato degli svincolati per capire se si possano chiudere colpi importanti a costi relativamente ridotti. Il ventaglio di occasioni di sicuro non manca anche se la concorrenza è folta e agguerrita. Le manovre della Juventus, ad esempio, potrebbero incrociarsi in maniera inestricabile con quelle dell’Inter con Marotta che è un maestro nel capitalizzare intrighi di questo tipo.

Calciomercato Juventus, da Grimaldo a Kanté: quanti intrecci con l’Inter

Il nome di Grimaldo, ad esempio, è stato accostato trasversalmente sia alla Juve che all‘Inter. Il terzino sinistro spagnolo non ha rinnovato il suo contratto con ili Benfica in scadenza nel 2023 e potrebbe cambiare aria nonostante i ripetuti blitz di Rui Costa. Nerazzurri e bianconeri monitorano l’evolvere della situazione da una posizione privilegiata, pronti ad affondare il colpo. La lista dei calciatori in scadenza, però, comprende anche profili importanti per rimpolpare la mediana e il centrocampo. Da Kanté a Firmino – accostati in tempi e modi diversi alla “Vecchia Signora” – a Thuram, per il quale l’interessamento dell’Inter è ormai datato.

Il francese si è visto accostare in diverse circostanze alla Juve. Chiaramente la variabile legata alle condizioni fisiche non può non essere attenzionata dagli uomini mercato di “Madama” che qualche segnale di apprezzamento lo hanno lanciato anche per Thuram. Il figlio d’arte, però, è entrato prepotentemente nel mirino dell’Atletico Madrid. A fare il punto della situazione è stata la “Gazzetta dello Sport”.