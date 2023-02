Dal Chelsea alla Juventus: Natale è lontano, ma i regali arrivano subito

La Juventus può accogliere gli esuberi del Chelsea: tre big potrebbero approdare a Torino

Il Chelsea è stata la regina del calciomercato invernale con una serie di colpi clamorosi che hanno fatto parlare non solo la stampa inglese.

Da Joao Felix a Mudryk, per non parlare del super colpo last minute Enzo Fernandez dal Benfica per 121 milioni di euro. Adesso, però, i Blues devono anche pensare alle uscite e ci sono diversi big che potrebbero lasciare Londra al termine della stagione. Uno di questi è sicuramente Mason Mount che negli ultimi tempi non è più un protagonista assoluto della squadra di Graham Potter. La concorrenza in quel reparto ha tolto minutaggio al gioiello inglese che non è disposto a rinnovare alle condizioni del Chelsea. Mount andrà in scadenza a giugno 2024 e per rimanere vuole un adeguamento economico che rispecchi almeno gli ingaggi degli altri big. Secondo quanto riportato da ‘ESPN’, però, Mount non è l’unico papabile a lasciare il Chelsea a fine stagione.

Regali dal Chelsea per la Juventus

Oltre a Mason Mount, infatti, il Chelsea potrebbe sacrificare anche altri due big della rosa: N’Golo Kanté e Mateo Kovacic.

Nonostante l’addio di poche settimane fa di Jorginho, trasferitosi all’Arsenal, il centrocampo del Chelsea rimane molto competitivo. Soprattutto con l’arrivo del campione del Mondo Enzo Fernandez. Ecco perché Kanté è un papabile sacrificato del club londinese che adesso vuole anche alleggerire il monte ingaggi. Il francese è in scadenza a giugno 2023 e in questa stagione non è quasi mai apparso a causa dei problemi fisici che lo hanno costretto a saltare anche il Mondiale in Qatar. La Juventus potrebbe approfittare della situazione contrattuale di Kanté per portarlo a Torino a parametro zero, anche se il suo ingaggio non è certo indifferente da sostenere.

Anche Kovacic, in scadenza come Mount nel 2024, sembra destinato a partire a fine stagione. Lui in Italia ci ha già giocato, vestendo la maglia dell’Inter dal 2013 al 2015 e proprio in quel biennio è esploso, fino a guadagnarsi la chiamata del Real Madrid e il posto in pianta stabile nella Croazia. Anche il croato potrebbe diventare un esubero per la squadra di Potter che ha necessità di fare cassa e sfoltire una rosa troppo piena di doppioni. Basti pensare anche ad altri giocatori come Pulisic e Ziyech che ormai sono piuttosto ai margini del progetto. Anche Kovacic, così come Kanté e Mount, potrebbe diventare una ghiotta occasione di mercato per la Juventus.