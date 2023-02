Un nuovo Campione del Mondo per la Juventus: Mou fa saltare il banco

La Juventus punta un altro campione del Mondo sul mercato ma si inserisce la Roma di Mourinho che fa saltare il banco

La Juventus ha vinto una sfida importante in campionato contro la Fiorentina e adesso si prepara alla gara di Europa League contro il Nantes, in programma giovedì 16 febbraio all’Allianz Stadium.

La Juventus deve continuare a fronteggiare una sentenza, non ancora definitiva, che al momento la vede penalizzata di 15 punti. L’Europa League diventa un obiettivo primario per accedere alla prossima Champions League, così come la Coppa Italia dove in semifinale affronterà l’Inter. Intanto, però, la società prova a portarsi avanti sul mercato, cercando di individuare già i prossimi obiettivi concreti per la prossima stagione. La priorità rimane rinforzare la difesa, soprattutto le corsie esterne, visti i contatti in scadenza di Alex Sandro e Juan Cuadrado. Anche a centrocampo, però, alla luce della possibile partenza di Adrien Rabiot, servirà un grande nome per rimpiazzarlo. Il giocatore individuato dalla Juve è una vecchia conoscenza della Serie A e un campione del Mondo. Su di lui, però, si è inserita anche la Roma di José Mourinho che potrebbe complicare i piani del club bianconero.

Juventus, duello con la Roma per Rodrigo De Paul

La Juventus ormai da tempo ha messo nel mirino Rodrigo De Paul che di recente si è laureato Campione del Mondo con l’Argentina, rivelandosi una pedina fondamentale nello scacchiere di Scaloni.

Lo stesso non si può dire del suo ruolo all’interno dell’Atletico Madrid. Il ‘Cholo’ Simeone lo ha voluto fortemente quando era all’Udinese, ma i due non hanno mai trovato il giusto feeling e ad oggi De Paul è un possibile sacrificabile del club spagnolo. Il suo futuro è molto legato a quello dell’allenatore argentino ex Catania. Se Simeone dovesse proseguire alla guida dell’Atletico, il futuro di De Paul sarà lontano da Madrid, nonostante il contratto che lo lega ai ‘colchoneros’ fino a giugno 2026. Come riportato da ‘onefootball.com’, oltre alla Juventus, è forte l’interesse anche della Roma di José Mourinho. I giallorossi lo seguono già dai tempi dell’Udinese dove De Paul ha dato il meglio di sé. L’Atletico Madrid, però, chiede almeno 35 milioni di euro per lasciarlo partire. Inoltre De Paul ha come condizione principale la volontà di giocare la Champions League. Di conseguenza al momento Juventus e Roma non sono certe di disputarla il prossimo anno, sopratutto i bianconeri dopo la recente penalizzazione di 15 punti.