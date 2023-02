La Juventus gli dice addio: “Il Napoli ci ha messo le mani”

Il Napoli si inserisce per il big e complica i piani della Juventus per l’affare a parametro zero

La Juventus ormai da tempo è alla ricerca di un difensore centrale, oltre che di un esterno per rimpiazzare Cuadrado o Alex Sandro, in scadenza a giugno 2023.

In particolare, i bianconeri, sono a caccia di un giocatore che sappia giocare sia nella difesa a 4 che in quella a 3 che ultimamente sta adottando Massimiliano Allegri. Non è un segreto che uno degli obiettivi principali individuati dalla Juventus in quel reparto sia Evan N’Dicka. Il difensore francese di origini camerunesi è diventato un perno dell’Eintracht Francoforte con cui l’anno scorso ha conquistato l’Europa League. La prossima settimana, martedì 21 febbraio, N’Dicka sarà impegnato negli ottavi di Champions League contro il Napoli ed è proprio la squadra di Luciano Spalletti ad aver messo gli occhi su di lui. Il direttore sportivo degli azzurri, Cristiano Giuntoli, negli ultimi anni ha piazzato colpi straordinari a prezzi stracciati, per ultimo Kvaratskhelia che sta già dominando nel nostro campionato. Spesso il ds del club partenopeo è riuscito a bruciare sul tempo la concorrenza e anche questa volta potrebbe ripetersi. La conferma arriva in diretta da parte del giornalista.

Calciomercato Juventus, rivelazione su N’Dicka: “Il Napoli lo ha puntato”

Il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato durante la trasmissione ‘Si gonfia la rete’ (emittente televisiva campana Tele A), soffermandosi sul lavoro della società partenopea in tema mercato.

In tal senso, Auriemma ha rivelato che il ds del Napoli sarebbe a lavoro già da tempo per portare Evan N’Dicka alla corte di De Laurentiis. Di seguito le parole del giornalista sul possibile arrivo del difensore classe ’99 al Napoli nella prossima stagione. “Evan Ndicka è un calciatore importante, un difensore centrale francese, in scadenza di contratto a giugno, è un mancino che è merce rara. Il Napoli ci ha messo le mani e spera di acquistarlo in futuro”. Una complicazione non da poco per la Juventus che lo ha puntato ormai da tempo, nella speranza di concludere una grande operazione a costo zero. L’inserimento del Napoli potrebbe mandare fuori gioco i bianconeri che rischiano seriamente di non qualificarsi per le coppe europee. Inoltre, anche la situazione societaria del club è attualmente poco stabile e la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare con la sentenza definitiva della Corte Federale. Questo fattore, di certo, non incentiva un calciatore come N’Dicka a sposare il progetto della ‘Vecchia Signora’.