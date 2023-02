Juventus-Nantes, recupero in extremis per Allegri | Anche Pogba in gruppo

Juventus-Nantes novità in extremis per mister Allegri ne recupera un altro e ritorna il centrocampista Paul Pogba in gruppo.

Juventus-Nantes, domani sera ci sarà l’andata della sfida di Europa League contro i francesi. Una partita tosta che non ammette errori e che dovrà vedere al massimo delle possibilità i ragazzi di mister Allegri.

Per l’occasione, Allegri potrà recuperare alcuni giocatori importanti per permettersi un upgrade anche a livello europeo. Oltre al già confermato Pogba, presente in gruppo. Ci sarà, anche, il gradito ritorno di un altro indiscusso veterano della rosa bianconera. Stiamo parlando di Juan Cuadrado.

Cuadrado recuperato per la sfida di EL | Allegri gongola

Il laterale colombiano sarà finalmente, di nuovo, a disposizione e in gruppo, così come Leonardo Bonucci – ormai – ai box da diverso tempo. Due recuperi fondamentali per Allegri ma ancora di più per la stessa Juventus che finalmente avrà una squadra al top delle aspettative, in attesa, sempre, di poter vedere anche Kaio Jorge, l’altro attaccante ai box in casa Juventus.

Pogba difficile, però, che giocherà già. Diversa, invece, la situazione relativa proprio agli altri due giocatori che a seconda alle disposizioni tattiche di mister Allegri saranno presenti o meno dal primo minuto. Ancora da decidere questo punto. Certo, però, rimane di buon auspicio riavere in gruppo questi giocatori che finalmente potrebbero permettere alla Juventus quello spirito di appartenenza anche a livello europeo laddove c’è bisogno di prevalere già facendo risultato in questa prima partita d’andata. La Champions, almeno per questa stagione, è un capitolo chiuso mentre invece l’Europa League è assolutamente alla portata. Staremo dunque a vedere come risponderanno i ragazzi direttamente sul campo e con l’unico obiettivo della vittoria, anche se non sarà semplice.