Solo il Liverpool prima dello sbarco alla Juventus: firma spaziale

Secondo le ultime indiscrezioni, il Liverpool potrebbe essere la favorita nella corsa al giocatore: tutti i dettagli dell’operazione.

Stando alle ultime indiscrezioni estere, dal Chelsea, potrebbero muoversi dei pezzi pregiati. Uno di questi è un giocatore che per diverso tempo è stato accostato ai radar di mercato bianconeri ma che, adesso, potrebbe avere una nuova rivale decisamente fastidiosa dal punto di vista economico.

Secondo le ultime fonti di ‘footballinsider247’, il Liverpool potrebbe essere vicino alla chiusura dell’operazione di uno dei giocatori più quotati, adesso, a livello internazionale. Per lui, si legge dal portale inglese, i Reds offrirebbero un contratto di 80.000 £ a settimana.

Calciomercato Juventus, Mount in cima alla lista desideri del Liverpool | Contratto monstre pronto

Mason Mount è la stella che presto potrebbe brillare, ancora, in Premier League ma dai rivali del Liverpool. Vano, a questo punto, potrebbe essere il tentativo dei bianconeri che l’avevano adocchiato e inserito nella lista desideri per Allegri. Nonostante si fosse parlato di un rinnovo di contratto con i blues, si legge dal portale inglese che, per il momento, i colloqui tra giocatore e club sarebbe ad un punto morto. Con tentativi di riallacciamento – ormai – vani. Infatti la distanza starebbe fra domanda e offerta e, sottolineano i colleghi inglesi, il Chelsea “si rifiuta di muoversi” dalla loro ultima offerta.

Un motivo in più, quindi, per le due squadre interessate (Liverpool e Juventus) di andare a chiudere l’operazione del 24enne. Ora il giocatore è libero di scegliersi un altro club ma se il Liverpool dovesse avere l’offerta migliore, come sembra, a quel punto potrebbe rimanere in Premier League ma come protagonista proprio della squadra di Klopp e non più dell’ipotesi bianconera che rimane, comunque, ancora nel vivo dell’azione, nonostante le diversi voci che danno favoriti proprio i Reds.