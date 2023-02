Pogba lascia la Juventus ma resta in Serie A: destinazione choc

Calciomercato Juventus, due piste per il futuro di Pogba nel caso in cui dovesse lasciare i bianconeri. Occhio all’opzione italiana: le ultime.

Affermare che fino a questo momento l’avventura di Paul Pogba alla Juventus si stia risolvendo in un clamoroso fallimento sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo.

Il centrocampista francese, del resto, non ha collezionato neanche una presenza in stagione, mettendoci anche del suo nella scelta di affidarsi alla terapia conservativa per provare a superare il problema al menisco. Allegri lo aspetta da tempo, ma il tecnico livornese nel corso della conferenza stampa pre Fiorentina è stato piuttosto cauto sui tempi di recupero della mezzala transalpina, che comunque nel corso della rifinitura del match con il Nantes ha svolto il torello con i compagni. Ricordiamo che Pogba è legato alla Juventus da un contratto per altre tre stagioni e mezzo in virtù del quale percepisce circa 8 milioni di euro netti a stagione. L’ipotesi legata ad una sua eventuale rescissione al momento sembra configurarsi come un’opzione improbabile, ma i rumours continuano a rincorrersi senza soluzione di continuità.

Calciomercato Juventus, Psg e Milan nel futuro di Pogba?

Interessanti novità, a tal proposito, trapelano dalla Spagna. Secondo quanto riferito da fichajes.net, infatti, sia il Psg che il Milan sarebbero particolarmente interessati alla situazione legata al francese e potrebbero affondare il colpo per Pogba nel caso in cui dovessero aprirsi segnali importanti. Sia i rossoneri che i parigini, infatti, sono alla ricerca di innesti importanti con cui rimpolpare le rispettive mediane. Classe, qualità ed esperienza che potrebbero portare i due club ad affondare il colpo per Pogba.

Al momento non ci sono riscontri in tal senso. Vero è, però, che la pazienza della Juventus non potrà essere infinita. Nel caso in cui il recupero di Pogba non dovesse palesarsi a stretto giro di posta, un addio a fine stagione non è affatto da escludere. Nei tempi e nei modi che eventualmente verrebbero concordati. Il Milan e il Psg per adesso restano solo mere suggestioni: in futuro chissà…