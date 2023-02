Saluta la Roma e approda alla Juventus: “Chiuso il primo colpo estivo”

Il gioiello della Serie A è conteso tra Roma e Juventus ma i bianconeri sembrano in vantaggio

Dopo un mercato di gennaio senza guizzi o colpo, la Juventus sta monitorando i prossimi obiettivi di mercato in vista della prossima stagione.

Tanti big della Juventus sono in scadenza a giugno e difficilmente rinnoveranno: Alex Sandro, Cuadrado e Rabiot su tutti. La società deve fare i conti con tanti problemi extra-campo che potrebbero far sprofondare ulteriormente il club. Le mosse di calciomercato dei bianconeri dipenderanno anche dall’eventuale piazzamento in Champions League che in questo momento sembra piuttosto distante, a causa dei 15 punti di penalizzazione. Intanto, però, la società sta sondando il terreno per i prossimi obiettivi di mercato, nella speranza di battere la concorrenza. Oltre al reparto difensivo che è particolarmente attenzionato, la Juventus sta cercando anche un nuovo centrocampista che possa colmare l’eventuale partenza di Rabiot. Uno di questi la ‘Vecchia Signora’ lo ha individuato direttamente in Serie A.

Calciomercato Juventus, sorpasso sulla Roma per Frattesi

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’, uno dei principali obiettivi della Juventus a centrocampo, in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, è Davide Frattesi.

Il gioiello classe ’99 del Sassuolo ha acquisito uno status importante nelle ultime stagioni di Serie A, diventando uno dei giocatori più interessanti del panorama italiano. Nella scorsa sessione estiva di mercato è stato molto vicino alla Roma ma alla fine la società emiliana ha fatto lo sforzo di trattenerlo, dopo aver sacrificato Scamacca e Raspadori. Quest’anno è diventato un leader della squadra di Dionisi e ha già collezionato 5 gol in campionato fino a questo momento. Il suo contratto col Sassuolo scadrà a giugno 2026 ma questa potrebbe essere la sua ultima stagione in neroverde. La Juventus, così come Inter e Roma, lo ha puntato e intende portare avanti il proprio interesse. Il Sassuolo lo valuta circa 25-30 milioni di euro ma, come è accaduto anche in passato, non tratterà un giocatore che vuole andar via.

La politica del club emiliano è sempre stata quella di valorizzare i giovani talenti e cercare di trattenerli quanto più possibile, senza, però, privargli la possibilità di approdare in una grande squadra. In passato, oltre a Raspadori e Scamacca, ci sono stati anche altri esempi: Sensi e Politano all’Inter, Pellegrini alla Roma, Demiral e Locatelli alla Juventus. Molti sono stati proprio centrocampisti e il prossimo potrebbe essere proprio Davide Frattesi.