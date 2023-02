Dalla Roma alla Juventus: blitz rossonero, nuovo ribaltone

Adesso potrebbe esserci la terza incomodo nell’operazione. Pronta a chiuderlo subito: i dettagli della trattativa.

Il focus del mercato di invernale, ancora prima delle penalizzazioni, era quello di rinforzare la rosa con un nuovo laterale. Un giovane che potesse permettere l’upgrade e in un certo senso l’identikit corrispondeva, appieno, con quello di un profilo in particolare.

Il giocatore in questione è il giovanissimo Fresneda che oltre ad essere un pallino dichiarato dei bianconeri piaceva molto alla Roma dello special one. In sostanza le due italiane se lo stavano contendendo già per la prossima stagione ma come spesso succede, tra i due litiganti c’è il terzo che arriva e gode. Il caso del Bayern 04 Leverkusen può essere già sancito.

Calciomercato Juventus, tra i due litiganti il terzo gode | Bayern 04 in pole per Fresneda

Il giovane pupillo del Valladolid, adesso potrebbe cambiare maglia già dalla prossima stagione. Come scrivono i colleghi esteri di ‘Kicker’, ora, ci sarebbe proprio la squadra tedesca in cima alle preferenze ma che sarebbe pronta anche ad offrire la cifra migliore.

Si legge nel portale estero che il Real Valladolid abbia in mente una cessione del pupillo con una cifra pari almeno a 15 milioni di euro. Operazione che il Bayer 04 potrebbe permettersi, visto che in estate giocatori come l’attaccante Moussa Diaby e il terzino destro Jeremie Frimpong, i cui contratti scadono nel 2025, possono essere ceduti proprio per favorire questo, sempre più probabile, acquisto. Insomma, in sostanza, il club tedesco sembra aver già iscritto il proprio predominio sul giocatore che a questo punto sarà lui in prima linea a scegliere la prossima destinazione, con i due club italiani che rimangono, comunque, alla finestra in casa di ripensamento definitivo.