Lo scivolone costa caro: “Giocatorino, via subito dalla Juventus”

Primo round dei sedicesimi di finale per la Juventus in Europa League. L’avversario di questa sera sono stati i francesi del Nantes.

La formazione allenata da Massimiliano Allegri vuole arrivare in fondo a questo trofeo. Vincerlo sarebbe molto importante per dare una grande gioia alla tifoseria bianconera ma anche per arricchire la bacheca del club. È dunque un obiettivo primario per la Juventus.

La partita di questa sera non è stata delle più semplici. Il Nantes infatti si è presentato a Torino senza particolare timore reverenziale. Pronto a giocarsi le sue carte nel migliore dei modi. Dopo il vantaggio di Vlahovic è arrivato il pareggio al 60′, quindi c’è stata una reazione furiosa da parte della Juventus che ha dimostrato di tenere molto alla vittoria.

Juventus, tifosi critici su Bremer

Allegri in difesa ha confermato la fiducia in Bremer, uno degli acquisti più onerosi dell’ultima campagna estiva. Il calciatore brasiliano non è stato certo tra i migliori in campo, negli occhi di molti rimane lo scivolone che non gli ha consentito di contrastare Blas in occasione dell’1-1 del Nantes.

Comunque Bremer è un giocatorino, credo si possa discuterlo #JuveNantes — El Bertø (@FuckTheVar) February 16, 2023

Bremer e Danilo sono peggio della grandine#JuveNantes — Utzi (@utzi_26) February 16, 2023

Bremer SCANDALOSO.

Inaccettabile prendere un contropiede così, ma sta roba quì non si può vedere. — GabriC12👑 Sanremo Edition (@IlCavour) February 16, 2023

Sostituire de ligt con Bremer penso che sia il più grande downgrade della storia del calcio. E poi se domani mattina allegri esce di casa con i piedi davanti sarebbe la mia terza!!! — giuseppe del giudice (@giuppy1991) February 16, 2023

Sui social non mancano le critiche da parte dei tifosi nei suoi confronti. A questi livelli, si sa, ogni piccola sbavatura può essere decisiva per l’esito di una partita. Una serata in chiaroscuro per Bremer, che avrà modo di farsi apprezzare magari nelle prossime gare.