Juventus-Nantes, Allegri rimescola tutto: esclusione top in attacco

Allegri esclude un big dall’undici titolare in vista della sfida di Europa League di questa sera tra Juventus e Nantes

La Juventus inizia il suo cammino in Europa League e scende in campo questa sera all’Allianz Stadium alle ore 21:00 contro il Nantes.

I bianconeri hanno ripreso terreno in campionato, vincendo due partite consecutive contro Salernitana e Fiorentina che hanno rimesso la squadra di Allegri in carreggiata dopo la batosta contro il Monza. Anche in Coppa Italia la Juventus è andata avanti, staccando il pass per la semifinale dopo aver superato la Lazio ai quarti. Adesso è il momento di dare un segnale anche in Europa League che quest’anno, più degli altri anni, è da considerare come una seconda Champions League, vista la presenza di squadre come Barcellona, Manchester United, Ajax, Siviglia. Diversi giocatori stanno tornando in forma, uno su tutti Angel Di Maria che, dopo la vittoria del Mondiale, sembra aver riacquisito la forma fisica ideale. In questo momento l’argentino sta trascinando la Juve e Allegri spera che possa farlo anche questa sera. Anche Dusan Vlahovic è rientrato dopo i problemi di pubalgia e ha trovato una doppietta contro la Salernitana.

Juventus, novità di formazione contro il Nantes: Chiesa parte dalla panchina

Massimiliano Allegri sembra aver sciolto gli ultimi i dubbi e ha provato una nuova formazione in rifinitura in vista della gara di questa sera contro il Nantes.

Il tecnico toscano vuole confermare la difesa a tre tutta brasiliana composta da Danilo (fresco di rinnovo), Bremer e Alex Sandro che ha dato garanzie nelle ultime partite. Dovrebbe essere confermato anche De Sciglio nel ruolo di esterno destro a tutta fascia con il solito Kostic dalla parte opposta che continua a dare garanzie, soprattutto a livello tattico per la capacità di interpretare in maniera ottima entrambe le fasi. Una prima novità è in mezzo al campo dove in cabina di regia dovrebbe essere Leandro Paredes. L’argentino non è ancora riuscito a esprimere il suo reale potenziale da quando è arrivato a Torino e Allegri fin ora gli ha sempre preferito Locatelli. Questa sera in Europa League, però, dovrebbe essere lui a orchestrare il gioco della Juve, supportato da Rabiot e Fagioli. Rispetto al tridente da sogno schierato con la Fiorentina, Allegri avrebbe deciso di non schierare Chiesa nell’undici titolare. Il figlio d’arte partirà, salvo sorprese dell’ultima ora, dalla panchina. L’attacco sarà, quindi, composto da Angel Di Maria e Dusan Vlahovic che sembrano aver trovato una sinergia importante. Di seguito la probabile formazione della Juventus contro il Nantes.

(3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic.