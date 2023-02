Calciomercato Juventus, Ancelotti infrange il sogno di Allegri: “ritorno” di fuoco

Calciomercato Juventus, il tecnico italiano vira sull’obiettivo bianconero dopo la cessione del portoghese.

La Juventus è pienamente consapevole del fatto che nei prossimi mesi molti nodi verranno al pettine. Tanti discorsi dovranno presto essere affrontati per quanto riguarda i rinnovi dei contratti. Qualcosa è stato già definito, per alcuni giocatori la fatidica stretta di mano non è neppure lontana. Ma sul tavolo restano le questioni più spinose.

Una di queste è sicuramente quella che ha per oggetto la permanenza di Juan Cuadrado. L’esterno colombiano va per i 35 anni e difficilmente resterà a Torino anche la prossima stagione. Il suo rinnovo era già in discussione un anno fa, ma scattò automaticamente in virtù della clausola sul numero delle presenze. In questa stagione l’ex Fiorentina e Chelsea ha peraltro giocato poco per via di alcuni problemi fisici, che non gli hanno permesso di trovare continuità di rendimento. Solo da qualche giornata Cuadrado è tornato a disposizione di Massimiliano Allegri e il tecnico livornese si augura che il suo prezioso apporto possa essere decisivo in questa seconda parte della stagione.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid vuole Dalot

Di rinnovo, però, non se ne parla. Gli ultimi rumors riportano di un’interruzione definitiva delle trattative: Cuadrado ha infatti uno degli ingaggi più pesanti della rosa bianconera ed è improbabile che accetti una riduzione. Soprattutto se arriveranno offerte importanti, visto che si parla di un interesse da parte dei club arabi.

La dirigenza bianconera dovrà dunque trovare un suo sostituto al più presto. Tra i nomi che la Juventus sta seguendo con attenzione c’è quello di Diogo Dalot, giocatore già visto in Serie A con la maglia del Milan, quando due stagioni fa arrivò in prestito dal Manchester United. Il terzino portoghese, anche lui in scadenza di contratto, è cresciuto parecchio negli ultimi anni, venendo spesso impiegato da titolare in Inghilterra e facendo presenza fissa con la nazionale lusitana. E adesso fa gola a diversi club, tra cui il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Secondo il quotidiano iberico As, infatti, il tecnico italiano delle Merengues avrebbe pensato a lui dopo il passaggio di Joao Cancelo, un suo obiettivo dichiarato per la corsia destra, al Bayern Monaco nella sessione invernale.