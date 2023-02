La Juventus mastica amaro, salta tutto: ‘colpa’ di Bellingham

Jude Bellingham finanzia l’acquisto di un altro big per il Borussia Dortmund: la mossa che manda fuori gioco la Juventus

Il Borussia Dortmund si gode i suoi talenti, uno su tutti Jude Bellingham, che partita dopo partita sta conquistando la scena.

Jude Bellingham nel suo ruolo è già uno dei gioielli più talentuosi del panorama europeo. Il classe 2003 inglese ha disputato uno splendido Mondiale con l’Inghilterra che ha certificato la sua maturità nonostante i 19 anni. In stagione ha già raggiunto la doppia cifra, 10 gol tra campionato e coppe, conditi da 6 assist. Bellingham è già diventato un perno della nazionale di Southgate e del Borussia Dortmund ma, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2025, questa potrebbe essere la sua ultima stagione in Germania. Il Dortmund si prepara ad una super cessione che consentirebbe al club tedesco di fiondarsi su un altro centrocampista. Sono diversi i centrocampisti valutati dal club in questo momento: da Daichi Kamada dell’Eintracht Francoforte e in mostra al Mondiale in Qatar col Giappone, a Ellyes Skhiri del Colonia. Oltre a loro due, il Dortmund ha messo nel mirino anche un centrocampista di Premier League che piace molto anche alla Juventus.

Juventus, il Dortmund finanzia Tielemans con la cessione di Bellingham

Secondo quanto riportato da ‘DerWesten’, il Borussia Dortmund starebbe valutando di ingaggiare il centrocampista belga Youri Tielemans.

Il classe ’97 del Leicester andrà in scadenza a fine stagione e per le big potrebbe rappresentare un’occasione ghiotta a parametro zero. Il Dortmund è consapevole che trattenere Bellingham a fine stagione sarà complicato e, non avendo trovato l’accordo per il rinnovo del prodigio inglese, è già proiettato verso il suo sostituto. Oltre i nomi citati in precedenza, un altro nome che sta prendendo concretamente piede nelle ultime settimane è proprio quello di Tielemans che, però, piace molto anche alla Juventus. Anche i bianconeri devono fare i conti con l’addio, ormai quasi certo, di Adrien Rabiot e con le complesse situazioni di Pogba e Paredes. Di conseguenza, la società bianconera deve trovare un centrocampista di livello internazionale che possa mantenere alto il livello della rosa. L’inserimento del Borussia Dortmund potrebbe interrompere le strategie di mercato della Juventus che, difficilmente riuscirebbe a contrastare il club tedesco a livello economico. Ancor di più dopo una cessione mostre come quella di Jude Bellingham che porterebbe nelle casse dei gialloneri una cifra che si aggira intorno ai 100 milioni di euro che permetterebbe al Dortmund di offrire a Tielemans un ingaggio molto importante.