Juventus, il messaggio è eloquente: lo hanno ‘mandato’ via

Calciomercato Juventus, il messaggio è di quelli difficili da non tenere in considerazione. Ennesima dimostrazione e addio ormai certo

Il pareggio di ieri sera contro il Nantes sa di beffa in casa Juventus. Non solo per il rigore solare non concesso alla squadra di Allegri in pieno recupero, ma anche per una sfortuna che sembra essersi accanita contro i bianconeri. Ora, c’è da dire, che si poteva e si doveva fare decisamente di più contro i francesi. Un discorso qualificazione che si poteva già chiudere e invece la Juve dovrà andare a vincere in Francia la prossima settimana. Cosa comunque fattibile.

C’è comunque da sottolineare un fatto: l’ennesima occasione sprecata dal giocatore. Sì, Paredes, il centrocampista arrivato la scorda estate in prestito dal Psg ha di nuovo deluso le aspettative. Sempre sotto ritmo, poche volte con la personalità che serve, giocate elementari e mai quella sensazione di essersi davvero calato con la mentalità dentro i bianconeri. Una situazione che è evidente ne mette a rischio il riscatto. Anzi, in questo momento, nessuno dentro i piemontesi pensa che il giocatore possa essere riscattato.

Calciomercato Juventus, fischi a Paredes: lo hanno mandato via

Se (forse) i dirigenti faranno delle valutazioni tra pochi mesi, i tifosi della Juventus invece hanno già deciso cosa fare di Paredes. Non riscattarlo e trovare un altro elemento che lì in mezzo al campo possa dare geometrie.

Nel momento della sostituzione il giocatore argentino è stato fischiato dallo Stadium che non gli ha risparmiato nulla. E vabbè che lui ci ha messo del suo con una prestazione ancora una volta deludente, ma i tifosi bianconeri ormai non hanno più pazienza. Il riscatto, che fino a ieri sera sembrava impossibile, adesso è solamente una cosa utopica, una di quelle che probabilmente nemmeno verrà presa in considerazione.