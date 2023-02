Allegri via dalla Juventus, nuova rottura: gli hanno voltato le spalle

Per la Juventus sta iniziando la fase cruciale della stagione, con tanti impegni ravvicinati che diranno la verità sulle ambizioni bianconere.

In campionato la situazione si è complicata parecchio per la formazione di Allegri per via della penalizzazione. Il quarto posto continua a rimanere difficile da agguantare, ma si spera nell’esito positivo del ricorso per avvicinarsi a questo traguardo. Fondamentale anche per motivi economici, visti gli introiti che garantisce la Champions.

Ci sono poi Europa League e Coppa Italia che rappresentano due trofei che la Juventus vuole portare a casa. Assicurano prestigio ma non solo. Proprio in Europa la Juventus è reduce da un pareggio casalingo contro il Nantes che rischia di pregiudicare il passaggio al turno successivo, ci si aspetta ora il colpaccio in Francia. Mister Allegri dovrà essere bravo ad ottenere dai suoi uomini il massimo, ruotando i calciatori a disposizione in questa fase per far sì che possano essere gestite al meglio le energie.

Juventus, la pressione della stagione sulle spalle di Allegri

La Gazzetta dello Sport ha evidenziato come l’allenatore livornese in queste settimane è apparso più nervoso del solito. Prendendosela prima con uno spettatore, quindi giovedì scorso con un giornalista Sky dopo il pareggio di Europa League. Un atteggiamento non da lui. Il quotidiano spiega come la pressione sia proprio addosso ad Allegri, che è legato alla Juventus da un lungo contratto e che è stato responsabilizzato dalle parole di John Elkann – “Allegri rimane il punto di riferimento dell’area sportiva” – dopo la rivoluzione societaria che c’è stata.

Si legge anche di come Allegri stia gestendo il tutto solo con pochi fedelissimi. Ha un rapporto diretto con Scanavino, ma non ha una figura di raccordo tra squadra e allenatore. Una figura alla Nedved, tanto per fare un esempio. Non bisogna dimenticare che Cherubini è inibito e forse potrebbe arrivare n nuovo ds in estate. Al suo fianco o in sostituzione. Allegri sa bene che l’annata della Juventus ora passa soprattutto dall’Europa League, portone per l’Europa che conta. E sa bene anche che il suo futuro, nonostante il lungo contratto, passa pur sempre attraverso i risultati.