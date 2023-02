Calciomercato Juventus, pokerissimo di addii: scelto il primo acquisto

La Juventus pensa al presente sul campo che si chiama Spezia, ma ovviamente deve anche iniziare a pensare alle mosse future da compiere.

La formazione bianconera è attualmente in corsa su tre fronti. In campionato agguantare il quarto posto sembra essere una missione complicata dopo la pesante penalizzazione. Ma vincere la Coppa Italia nell’Europa League rappresentano altri traguardi importanti da inseguire.

Nel frattempo però la dirigenza non se ne potrà certo stare con le mani in mano. C’è una squadra da rinforzare in vista della prossima stagione si dovranno prendere delle importanti decisioni su alcuni giocatori attualmente in organico. Senza dimenticare che altri, come ad esempio Cuadrado o Rabiot, si avvicinano alla naturale scadenza del loro contratto. La Juventus dunque nel corso dell’estate dovrà effettuare degli acquisti in tutti i reparti. Con una lista dei potenziali clienti colpi da mettere sempre già senz’altro stilata. Anche se ci sarà da battere una feroce concorrenza.

Juventus, è Frattesi l’obiettivo numero uno

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa proprio il punto su quelle che potrebbero essere le dinamiche di mercato della Juventus nel corso delle prossime settimane. Si parlava di mancati rinnovi in arrivo: per Alex Sandro, Cuadrado e Di Maria non dovrebbe arrivare alcuna proposta per allungare la permanenza.

Discorso a parte meriterebbe Rabiot. La Juve vorrebbe tenerlo, ma il francese – anche lui in scadenza – ha tante offerte. Non sarà invece riscattato Paredes dal Psg. Il rendimento del regista argentino è stato al di sotto delle aspettative. Serviranno dunque volti nuovi anche a centrocampo e il quotidiano rosa spiega come ci sia già il nome del calciatore in cima alla lista degli obiettivi. E’ Davide Frattesi del Sassuolo, mediano con il fiuto del gol e con ottime capacità di inserirsi in zona offensiva.