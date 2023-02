Calciomercato Juventus, via Locatelli: mediana stravolta con lo scambio

Calciomercato Juventus, il club ha appena riscattato il centrocampista dal Sassuolo e presto potrebbe arrivare il rinnovo.

Il contratto di Danilo non è ancora stato rinnovato, ma sembra ormai certo che vestirà la maglia bianconera fino a giugno 2025. E che sia pronto, qualora accadesse, a raccogliere l’eredità di Leonardo Bonucci e a diventare il nuovo capitano della Juventus.

In attesa che l’accordo venga siglato e ufficializzato, pare sia altrettanto scontato che il suo braccio destro sarà Manuel Locatelli, che è un giocatore bianconero a tutti gli effetti da ormai qualche giorno. L’intenzione della Juventus, secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe adesso quella di prolungare il contratto del centrocampista e di tenerlo a Torino fino al 2027, per 3 milioni di euro a stagione. Cosa che renderebbe felice tanto la società, che non fa altro che tessere le sue lodi, che lo stesso Locatelli, che non ha mai nascosto di nutrire un vero e proprio amore per la Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, Locatelli nel mirino dell’Arsenal

Un amore peraltro pienamente corrisposto, soprattutto alla luce del contributo che ha fornito alla squadra in questa stagione. Lo stesso Allegri ne è chiaramente entusiasta: “Sta diventando un esempio per tutti – ha detto a proposito dell’ex Sassuolo – non si tira mai indietro. Sta diventando un grande esempio, di cuore e di testa, ma anche di come si affrontano le partite. È un giocatore con il DNA della Juventus”.

Peccato solo che questo idillio potrebbe non durare a lungo. Già, perché per quanto bene possano andare le cose, qualcuno sembrerebbe pronto ad ostacolare la liaison tra i bianconeri e Locatelli. L’Arsenal di Mikel Arteta, secondo quanto rivelato da Calciomercatoweb.it, starebbe valutando l’ipotesi di un nuovo assalto al centrocampista. I Gunners lo vogliono e potrebbero avanzare un’offerta molto consistente – con Granit Xhaka come possibile contropartita – pur di accaparrarsi la sua presenza e godere delle sue doti. Offerta che, in questo momento così delicato, potrebbe ingolosire la Juventus e indurre i bianconeri a rinunciare al futuro vice capitano. Ne sapremo di più, in ogni caso, quando il calciomercato estivo entrerà nel vivo.