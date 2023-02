Calciomercato Juventus, Zidane allo scoperto: “Voglio tornare”

Calciomercato Juventus, interessanti dichiarazioni da parte dell’ex tecnico del Real Madrid: “Potrebbe capitare molto velocemente”.

Nella tempesta che in questi mesi ha travolto la Juventus, Massimiliano Allegri è sempre stato un punto fermo. Nonostante l’enorme delusione dell’eliminazione dalla Champions League dello scorso ottobre – la Vecchia Signora non usciva ai gironi da circa un decennio – l’allenatore livornese ha continuato a godere della fiducia del club.

Quando a novembre l’intero Consiglio d’amministrazione si è dimesso in blocco, in seguito agli sviluppi dell’inchiesta Prisma portata avanti dalla Procura di Torino, sembrava che uno dei primi a fare le valigie dovesse essere proprio Allegri, legatissimo al presidente dimissionario Andrea Agnelli. Ed invece la sua posizione all’interno della Juventus si è addirittura rafforzata. È stato John Elkann in persona a volerne fare il principale riferimento per l’area sportiva. Un ruolo simile, se vogliamo, a quello che ricoprì Alex Ferguson al Manchester United nella seconda parte della sua epopea coi Red Devils. L’ad di Exor, che ha preso in mano la situazione dopo il terremoto societario, ritiene che sia il profilo adatto per guidare la squadra in questo periodo di forti turbolenze.

Calciomercato Juventus, “Zizou” annuncia il ritorno

Per Allegri, tuttavia, parlerà il campo. Come ha ricordato la Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, il futuro dell’attuale allenatore bianconero dipenderà dai risultati che riuscirà a portare a casa nei prossimi mesi.

Da quelli è impossibile scappare. L’eliminazione dalla Champions League, in questo senso, è una “macchia” difficile da cancellare. Ecco perché serve almeno un trofeo – che sia l’Europa League o la Coppa Italia – per garantirsi la riconferma. Se la Juventus dovesse restare nuovamente a mani vuote è probabile che a fine campionato saranno fatte delle valutazioni. In caso di esonero la prima scelta sarebbe Antonio Conte, che a giugno dovrebbe dire addio al Tottenham. Ma è sempre viva la pista che conduce a Zinedine Zidane, in cima alla lista dei tifosi. È stato lo stesso ex tecnico del Real Madrid, in queste ore, a comunicare il suo imminente ritorno: “Tornare ad allenare è il mio obiettivo – ha detto a Le Figaro – Oggi ho tempo libero ma non so quanto durerà. Ho tempo forse fino a giugno, ma potrebbe capitare anche molto velocemente che io torni in panchina”.