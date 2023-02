Juventus, due buone notizie e una cattiva: UFFICIALE, i convocati di Allegri

Spezia-Juventus, i convocati di Max Allegri in vista della sfida del “Picco”: ecco quali saranno gli uomini su cui potrà contare il tecnico livornese.

Nella conferenza stampa di presentazione ci ha tenuto a mantenere alta la guardia. Del resto la sua Juventus vuole scrollarsi di dosso le fisiologiche scorie derivanti dal pareggio subito dal Nantes in Europa League. I bianconeri vogliono lanciare un messaggio importante alle inseguitrici e portare a tre la striscia di risultati utili consecutivi.

Allegri aveva già annunciato l’assenza di Federico Chiesa. L’ex esterno della Fiorentina, dopo aver disputato due gare importanti contro i Viola e il Nantes, verrà tenuto precauzionalmente al riposo. Ragion per cui il numero 7 della Juventus non sarà a disposizione in vista della sfida contro lo Spezia, al pari di Pogba, Milik, Miretti e Kaio Jorge. Salterà la sfida anche Bremer che, diffidato, è stato ammonito nel match contro la Fiorentina. Tuttavia arrivano anche buone notizie in casa Juventus, rappresentate dal rientro tra i convocati di Bonucci e Perin. Ecco la lista completa: