Juventus, fine della corsa per Allegri: Anna Oxa ‘coinvolta’

Il noto giornalista Damascelli ha parlato a ‘Il Giornale’ della situazione relativa, proprio, al tecnico bianconero con tanto di paragone bizzarro alla cantante Anna Oxa, ecco cosa ha detto.

Damascelli ha parlato di Allegri e della situazione bianconera a ‘Il Giornale’, le parole nono sono passate indifferenti. Ecco, in dettaglio, quello che ha detto: “Altrove soltanto chiacchiere e distintivi. Ci sono momenti in cui meglio sarebbe rifugiarsi nel silenzio. Esempio: la Juventus è sotto schiaffo dei tribunali, è uscita vergognosamente dalla Champions, ha pareggiato in Europa League con la tredicesima squadra del campionato francese, dunque, la prudenza delle parole sarebbe doverosa”.

Damascelli duro su Allegri: “Strilla come Anna Oxa”

Il paragone con la cantante Anna Oxa e Allegri è già diventato virale fra i tifosi. Ecco cosa, infatti, ha poi continuato a dire Damascelli a proposito della gestione Allegri a ‘Il Giornale’: “Massimiliano Allegri ha scelto di blaterare, è evidentemente nervoso, strilla come Anna Oxa contro Angel Di Maria, strepita a bordo campo, poi tratta quasi fosse un suo dipendente nello spogliatoio, Stefano De Grandis, garbato ed eccellente professionista di Sky. La tesi del livornese è che sui numeri non si opina, verissimo. Infatti da quando ha preso la guida della Juventus la squadra non ha ottenuto alcun titolo, è risultata l’undicesima difesa dello scorso campionato, la sesta in quello in corso, nelle ultime dieci partite europee ha subìto sette sconfitte, ottenendo una vittoria e due pareggi, cinque punti in tutto, incassando 22 gol e realizzandone 11″.

E poi ha concluso: “Ad Allegri garba ripetere un proverbio: le parole se le prende il vento e le biciclette i livornesi. Che umorista involontario, oggi a Spezia e giovedì a Nantes, la Juventus dovrà pedalare”.