Calciomercato Juventus, Di Maria ha detto basta

Rinnovare e ringiovanire l’organico in vista della prossima stagione sarà una delle missioni principali della nuova dirigenza della Juventus.

Attualmente ci sono diversi giocatori che si avvicinano alla scadenza del loro contratto. Elementi chiave come ad esempio Cuadrado, Rabiot e Alex Sandro, che in caso di partenza andrebbero sostituiti con calciatori altrettanto bravi per far sì che la Juve possa sempre puntare a grandi traguardi.

In questa seconda parte della stagione la formazione di Massimiliano Allegri cercherà di tagliare più traguardi possibili tra quelli prefissati. Ovvero vincere almeno una tra Europa League e Coppa Italia e ottenere il pass per la prossima edizione della Champions League. Quest’ultimo obiettivo in realtà si è molto complicato per via della pesante penalizzazione di 15 punti che è stata inflitta alla formazione bianconera. Ad ogni modo i risultati conquistati saranno sotto la lente di ingrandimento dei dirigenti che dovranno decidere come muoversi sul mercato nel corso dell’estate.

Juventus, Di Maria nel mirino del Siviglia

Un altro dei giocatori che è in scadenza di contratto con la Juve è Angel Di Maria. Calciatore formidabile, quando sta bene fisicamente fa ancora la differenza anche se non è più giovanissimo. Rimarrà a Torino anche nel prossimo futuro oppure deciderà di cambiare aria?

Quest’ultima è una opzione possibile. “El gol digital” spiega infatti come per l’asso argentino sia pronto a farsi avanti il Siviglia. Monchi vorrebbe inserire il suo talento e la sua esperienza nella squadra del futuro strappandolo alla Juventus. Senza Europa da parte della squadra di Allegri la sua partenza verso altri lidi sembrerebbe quasi scontata. Di Maria dal canto suo non ha mai fatto mistero di voler giocare almeno un anno o due in Europa prima di chiudere la carriera in patria.