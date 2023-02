Calciomercato Juventus, Psg e Bayern lo tallonano ma la firma è imminente

Il calciomercato della Juventus continua a rimanere un argomento di grande attualità guardando al futuro del club bianconero.

In questa seconda parte della stagione la formazione allenata da Massimiliano Allegri deve dare il massimo per centrare almeno uno degli obiettivi prefissati. Vincere l’Europa League ora sembra la priorità, ma non bisogna dimenticare che la Juve è in corsa anche per la Coppa Italia.

Diverso invece il discorso legato al campionato. Conquistare il quarto posto in classifica è diventato quasi impossibile per via della pesante penalizzazione di 15 punti che è stata inflitta ai bianconeri. Ma Vlahovic e compagni devono comunque cercare di vincere più partite più partite possibili, con la speranza che il ricorso inoltrato avverso la penalizzazione sia accolto e che dunque vengano restituiti punti. Al mercato si inizierà a pensare a giochi fatti anche se la dirigenza avrà già sfilato una lista di potenziali obiettivi per tutti i reparti.

Juventus, firma in arrivo per Garnacho allo United

Quel che pare chiaro è che la volontà della dirigenza sia quella di puntare molto sulla linea verde, anche in ottica di un abbattimento del monte ingaggi. Del resto già in questa stagione tanti giovani interessanti, su tutti Fagioli e Miretti, stanno trovando spazio.

In attacco invece un sogno di molti, Juventus compresa, sarebbe quella di arrivare a Garnacho, stellina del Manchester United. Un vero e proprio funambolo questo attaccante metà spagnolo e metà argentino, che sta facendo impazzire tutte le big d’Europa. I bianconeri seguono l’evoluzione del suo rinnovo sullo sfondo, così come Psg e Bayern che sono pronte a farsi avanti. Ma Garnacho pare aver preso la sua decisione, prolungherà il suo attuale accordo con lo United. Ormai è solo questione di tempo, la firma è imminente.