Ha tradito la Juventus, salta l’affare: “Colpa della penalizzazione”

Calciomercato Juventus, il giocatore adesso potrebbe fare marcia indietro e lasciare perdere l’involata bianconera: i dettagli.

Adesso la situazione potrebbe essere ufficiosamente compromessa. Il motivo potrebbe essere dovuto alla situazione dei bianconeri, con le penalizzazioni e l’insicurezza della qualificazione europea.

La situazione adesso potrebbe essere completamente stravolta. Il motivo l’attuale situazione dei bianconeri ancora totalmente in forse sul proprio futuro, innanzitutto quello europeo. Come riporta, infatti, il portale estero ‘Record’, adesso la situazione per il giocatore potrebbe clamorosamente ridimensionarsi.

Calciomercato Juventus, Grimaldo ci ripensa | L’operazione potrebbe fallire

Come si legge, infatti, l’attuale situazione in classifica dei bianconeri potrebbe clamorosamente incidere sull’andazzo del mercato, non a caso, la situazione relativa a Grimaldo potrebbe far cambiare idea al giocatore. Infatti, si legge da ‘Record’, che lo stesso laterale difensivo avrebbe già riconsiderato la possibilità di scegliere la Juventus come prossima squadra.

Il motivo, si legge, è proprio dovuto al crollo in classifica dei bianconeri e della penalizzazione dei quindici punti che allontana, momentaneamente, la squadra di Allegri dalla qualificazione europea. Situazione che potrebbe presto cambiare qualora i bianconeri vincessero l’Europa League ma è anche vero che non si sa ancora se ci saranno o meno inchieste in arrivo dalla Uefa, una cosa è certa però, la Juventus adesso deve macinare più punti possibili per puntare la scalata in classifica nonostante la penalizzazione. Staremo a vedere cosa succederà.