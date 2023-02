La Juventus è acqua passata: blitz a sorpresa del Liverpool

Calciomercato Juventus, un blitz a sorpresa che non lascia scampo. Adesso sono pronti a chiuderlo subito: i dettagli.

Si è parlato a lungo di un profilo molto vicino ai bianconeri. Le trattative sembravano ben avviate ma, adesso, ci sarebbe un blitz a sorpresa dell’altra big inglese che potrebbe stravolgere le carte in tavola.

Come, appunto, viene riportato dal ‘Daily Mail’ testata molto importante in Inghilterra, la situazione relativa ad uno dei grandi giocatori del Chelsea potrebbe già risolversi in tempi celeri. Mason Mount potrebbe lasciare Londra e l’ultima suggestione vedrebbe favorita un’unica squadra in particolare.

Mount verso il Liverpool | Sorpresa reds

Una cosiddetta sorpresa inaspettata. I Reds potrebbero consolidare l’operazione per il giovane pupillo inglese. Il classe 1999 adesso sarebbe, si legge, già disposto a lasciare Londra per una nuova destinazione. Certamente inaspettata visto che si era parlato anche della possibilità di vederlo in Serie A, proprio con i bianconeri in prima linea interessati al giovane classe 1999 che già ha dimostrato di saper fare la differenza proprio in blues.

Si legge, infatti, sul quotidiano inglese che le trattative per il rinnovo di Mason Mount, in casa blues, sarebbero assolutamente complicate, come ammesso anche dall’allenatore Graham Potter che non ha negato le difficoltà. Il calciatore inglese ha l’accordo in scadenza a giugno 2024 e il portale estero conferma che ad oggi sembrano esserci pochi margini per il prolungamento, di conseguenza, l’addio sembra sempre più probabile. E proprio per questo motivo, il Liverpool, sarebbe pronto a sfruttare l’occasione ghiotta. Per ora nessun contatto, solo un interessamento, ma già nelle prossime settimane potrebbero esserci grandiose novità.