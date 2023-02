Problema tendineo, UFFICIALE: salta la Juventus

La Juventus oggi scende in campo in serie A contro lo Spezia nel tentativo di portare a casa tre punti utili per la classifica.

I bianconeri non dovranno commettere errori contro una squadra, quella ligure, che sta cambiando guida tecnica dopo l’esonero di Gotti. E che deve cercare punti salvezza soprattutto nel proprio impianto. La Juventus arriva a questa sfida dopo le fatiche di Europa League e con la testa che potrebbe essere proiettata già alla sfida di ritorno.

Andare avanti nella competizione europea sarebbe fondamentale, così come lo sarebbe arrivare fino in fondo. E’ un portone per la prossima Champions League e per questo motivo la Juventus vuole superare il Nantes. Ma prima deve pensare allo Spezia, perché in serie A non bisogna mollare punti. In attesa dell’esito del ricorso avverso la penalizzazione bisogna cercare di avvicinarsi il più possibile al quarto posto.

Juventus, Holm non ci sarà ma rimane un obiettivo

Quella contro i liguri era anche una buona occasione per la dirigenza bianconera per vedere all’opera un giocatore che è seguito da tempo, ovvero il difensore Holm. Prospetto sul quale la Juventus potrebbe puntare in vista della prossima stagione.

#Holm, non convocato per un problema tendineo, salterà #SpeziaJuve. Il giocatore svedese resta uno dei nomi sul tavolo dei dirigenti #Juve per la prossima estate. Negli scorsi mesi, gli scout bianconeri erano andati a seguirlo più volte. — Mirko Di Natale (@_Morik92_) February 18, 2023

Gli scout non potranno vederlo da vicino, visto che è ufficiale la sua assenza dalla partita. Holm infatti non è stato convocato per un problema tendineo. In ogni caso il colosso svedese (alto 1.91) continuerà a rimanere nei radar del club per i prossimi mesi, un’offerta non è da escludere nel corso dell’estate.