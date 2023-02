“Klopp nuovo allenatore della Juve”: caos Allegri, lo hanno ‘mandato‘ via

By

Spezia-Juventus, le critiche ad Allegri stanno continuando a tenere desta l’attenzione mediatica: tifosi inferociti sui social.

Ci si aspettava una pronta reazione da parte degli uomini di Allegri nel corso della prima frazione di gioco contro lo Spezia. Ed invece fino a questo momento sono stati soprattutto i padroni di casa a tenere il pallino del gioco, con i bianconeri che in alcuni frangenti della gara si sono arroccati nella propria area di rigore a difendere il risultato.

La Juventus si è infatti affidata soltanto a qualche giocata estemporanea per eludere il pressing ossessivo di uno Spezia che ha tenuto alto il proprio baricentro con l’intento di inaridire le fonti di gioco avversarie. Obiettivo che nel primo scorcio di gara è stato raggiunto dallo Spezia con la Juventus che ha faticato e non poco a dettare i ritmi della manovra. A finire nel mirino della critica è finito nuovamente Max Allegri, con i tifosi bianconeri che non hanno affatto digerito la mancanza di soluzioni offensive ostentata da Vlahovic e compagni. Ecco una rapida carrellata:

Bello … 10 min e pure lo Spezia ci sta cagando in testa… ma andate in malora voi e Allegri! @juventusfc — Jack Frusciante (@_RayPurchase_) February 19, 2023

io posso pure credere che ad Allegri piaccia vincere tre o quattro a zero, ma mi sembra difficile farlo se lo Spezia sembra una squadra di Guardiola e tiene palla e noi tutti dietro — Michel Platinic (@michelplatinic) February 19, 2023

Locatelli dopo 20 secondi prende un giallo e deve giocare tutta la partita soft col rischio di essere espulso al 2 giallo.

Io lo leverei subito prima che si resti in 10.

Ma Allegri non lo capisce.

Povera Juve in mano ad Allegri finirà male — bruno cervini (@CerviniBruno) February 19, 2023

Solo per tenere #dimaria in panchina dovrebbero ritirarti il patentino e i trofei che hai vinto #Allegri — Gennaro Togna (@gtogna) February 19, 2023

Sogno: Klopp

Incubo: Allegri — Matteo Bottoli (@BottoliMatteo) February 19, 2023

