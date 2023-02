Formazioni ufficiali Spezia-Juventus: big tenuto fuori, sorpresa in difesa

Spezia-Juventus, le formazioni ufficiali: le scelte di Allegri in vista della sfida del “Picco”. Quante novità negli undici: esaminiamole insieme.

Dopo il pareggio ottenuto in casa contro il Nantes, la Juventus di Max Allegri sarà di scena al “Picco” contro lo Spezia. Un match dal valore specifico non indifferente per gli uomini di Allegri, che vogliono provare a trovare continuità in campionato ed estendere il filotto di risultati utili consecutivi.

In occasione del match contro i liguri, però, Allegri dovrà fare i conti con una mini emergenza in difesa rappresentata dall’assenza di Bremer, out per squalifica. Davanti a Perin agiranno dunque Danilo, Rugani e Alex Sandro, con Cuadrado e Kostic sulle corsie esterne. In attacco, invece, spazio a Vlahovic e Kean.

JUVENTUS (3-5-2): Perin, Danilo, Rugani, Alex Sandro, Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic, Kean, Vlahovic.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Ekdal, Agudelo, Reca; Verde, Shomurodov