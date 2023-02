Juventus, l’ingenuità costa carissimo: UFFICIALE, salta il derby

L’ingenuità in avvio costa caro: non sarà disponibile per la sfida contro il Torino. L’arbitro non ha avuto alcun dubbio.

Si sta svolgendo il primo tempo di Spezia-Juventus. Match molto importante per gli uomini di Allegri, che vogliono gettarsi alle spalle le scorie derivanti dal pareggio ottenuto contro il Nantes. Per i bianconeri sarà utile partire subito forte in avvio per provare a stanare l’avversario.

Che la partita si preannunci assolutamente spigolosa lo hanno confermato le battute iniziali. Dopo il calcio d’inizio battuto da Dusan Vlahovic, infatti, i liguri hanno immediatamente recuperato il pallone spingendosi in avanti. Per contrastare l’azione dei padroni di casa Manuel Locatelli ha azzardato un intervento in scivolata dopo venti secondi che non ha pagato. Il centrocampista della Juventus, in evidente ritardo, è stato subito ammonito: diffidato, l’ex regista del Sassuolo salterà dunque la sfida della prossima settimana contro il Torino.

Locatelli squalificato: salta Juventus-Torino

Assenza importante per Max Allegri che dunque dovrà fare a meno di Locatelli in vista del match contro il Toro. Tegola molto pesante per il tecnico livornese visto che “Loca” aveva evidenziato interessanti segnali di crescita nelle ultime apparizioni. L’ammonizione per il centrocampista della Juventus, come confermato dallo stesso Luca Marelli, è stata però assolutamente ineccepibile. Inutile ribadire che ora Locatelli dovrà prestare particolare attenzione a non farsi irretire dai centrocampisti avversari. L’ammonizione potrebbe però alla lunga incidere e non poco alla prestazione del centrocampista bianconero. Staremo a vedere.