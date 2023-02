“Come to Juventus”: Zidane fa impazzire i tifosi – FOTO

Oggi è il giorno di una partita molto importante per la Juventus di Massimiliano Allegri che è ospite dello Spezia.

La formazione bianconera scenderà in campo con il chiaro obiettivo di portare a casa i tre punti e continuare così nella sua risalita in classifica. Anche se arrivare al quarto posto sembra essere davvero molto complicato per via della pesante penalizzazione.

L’allenatore oggi dovrebbe ricorrere all’utilizzo di alcuni elementi finora hanno giocato poco come Kean e Rugani. Per loro una importante occasione per mettersi in mostra e meritarsi magari una conferma in vista della prossima stagione. La Juventus nel corso dell’estate dovrà per forza di cose rinnovare la sua rosa e la dirigenza farà le valutazioni in base alle prestazioni dei giocatori e ai risultati che saranno conseguiti al termine della stagione in corso. Non ci sono dubbi sul fatto che dovranno arrivare rinforzi in tutti i reparti.

Juventus, Zidane e la maglia bianconera: gli inviti social dei tifosi

C’è però anche un nodo importante da sciogliere, quello legato alla guida tecnica. Allegri è legato alla Juventus da un lungo contratto, ma non si placano le voci su quelli che potrebbero essere i suoi successori. Antonio Conte, ad esempio, ma anche quel Zinedine Zidane che infiamma la fantasia dei tifosi.

Ospite della presentazione del Team Alpine di Formula Uno, l’ex centrocampista della nazionale francese ha sfoggiato in una foto – come si vede su Instagram – una maglia bianconera. Tanto è bastato per far sì che spuntassero link e commenti a pioggia, con l’invito a tornare a Torino. Zidane dal canto suo non ha mai nascosto il suo amore per la Juve e la sua voglia di tornare ad allenare dopo l’ultima esperienza al Real Madrid chiusa nel 2021.